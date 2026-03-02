Κικίλιας: «Καλά στην υγεία τους οι 85 Έλληνες ναυτικοί στην εμπόλεμη ζώνη»

Στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ, στην εμπόλεμη ζώνη βρίσκονται 85 Έλληνες ναυτικοί, ενώ συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων είναι στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά, ο κ. Κικίλιας ανέφερε:

«Η πληροφόρηση είναι συνεχόμενη τα τελευταία δύο 24ωρα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις αλλάζουν και έχουμε νέα, δύσκολα διαχειρίσιμα, ανά λεπτό και ανά ώρα. 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20-25% του φυσικού αερίου διακινείται από τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται η κρισιμότητα στη ναυτιλία καθώς εν μέσω μιας πολεμικής σύγκρουσης, πολύ σοβαρής, αλλάζουν τα δεδομένα και επηρεάζεται οικονομικά όλος ο πλανήτης. Τα τελευταία 24ωρα έχουμε πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, μεταξύ όλων των άλλων στόχων, έχουμε χτυπήματα σε τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυτικές βάσεις, σε μια υπεράκτια εγκατάσταση, έχουμε τραυματισμούς ναυτικών, έναν νεκρό, όχι σε ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία. Τέσσερα πλοία της πρωτοπόρου ναυτιλίας έχουν χτυπηθεί επίσης. Το ένα από αυτά είναι συμφερόντων μιας ελληνικής εταιρείας, όχι με ελληνική σημαία, χωρίς τραυματισμούς ναυτικών».

Και συνέχισε:

«Η ζημιά είναι μικρή και συνεχίζει την πορεία του για να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι οι Έλληνες πολίτες, οι ταξιδιώτες. Περίπου 12.500 άνθρωποι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά (προτεραιότητα είναι) και οι ναυτικοί μας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η στοχοποίηση ναυτικών και της πρωτοπόρου ναυτιλίας, θα έπρεπε να είναι έξω από τις συγκρούσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Εμείς έχουμε επισημάνει από τον θάλαμο επιχειρήσεων σε όλα τα πλοία με ελληνική σημαία και ελληνικών συμφερόντων και την πιθανότητα για τους Χούθι. Αλλά προς το παρόν οι στόχοι είναι από το Ιράν».

«325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή»

«Βρίσκονται 10 ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία εντός του Περσικού Κόλπου, πάνω από τα στενά του Ορμούζ, 5 ελληνικά πλοία εκτός. Είναι 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή και 265 από αυτά βρίσκονται στις προσβάσεις του Κόλπου του Ομάν», συνέχισε ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας επιβεβαίωσε πως στα 10 πλοία που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, υπάρχουν 85 Έλληνες ναυτικοί.

«Προφανώς οι εταιρείες τους επικοινωνούν μαζί μας από τον θάλαμο των επιχειρήσεων και υπάρχει πάντα σχεδιασμός. Όλοι οι Έλληνες ναυτικοί είναι καλά», τόνισε. Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, «έρχονται και άλλα πλοία στην περιοχή γιατί σχεδόν το ¼ της παραγωγής έρχεται να διακινηθεί από εκεί. Από την άλλη πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και πιο χαμηλά, εκεί που είναι η Υεμένη και συνήθως χτυπάνε οι Χούθι, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι. Αλλά αυτό από μόνο του, τα στενά του Ορμούζ δημιουργούν τεράστιες συνέπειες και επιπτώσεις από τις πρώτες ώρες».