Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»

Για την σχέση του με την Ιωάννα Τριανταφυλίδου που μετράει περίπου 4 χρόνια, αλλά και την πατρότητα μίλησε ο Κίμων Κουρής, στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Secret.

Πώς καταφέρνετε να συνδυάζετε τις απαιτήσεις της καριέρας σας με την προσωπική ζωή σας, ειδικά τώρα που είστε πατέρας;

Δεν το βλέπω έτσι. Δεν θεωρώ ότι κάνω καριέρα. Προσπαθώ να έχω δουλειά και να κάνω την κάθε δουλειά από επιλογή και όχι από ανάγκη. Δεν κυνηγάω κάτι συγκεκριμένο. Οπότε έχω χρόνο να αφιερώσω και στην οικογένεια μου και σε φίλους. Προσπαθώ όσο μπορώ να μη σκέφτομαι θέματα που αφορούν τη δουλειά μου όταν βρίσκομαι σπίτι.

Τι σημαίνει για εσάς η πατρότητα;

Ευθύνη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων. Με έμαθε να εστιάζω στα ουσιαστικά με περισσότερη υπομονή.

Πως είναι να μοιράζεστε τη ζωή σας με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου;

Υπέροχα!

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την σχέση τους αποκαλύπτοντας: «Η Ιωάννα μπήκε στη ζωή μου σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Αυτό που βλέπω, μέσα από αυτή τη σχέση, είναι ότι εξαιτίας της θέλω να βγάλω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Υπήρξαμε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια εικοσαετία, γνωριζόμαστε από το πρώτο έτος της σχολής. Με γοητεύει πάρα πολύ το ότι συνεχίζουμε να είμαστε κατά κάποιο τρόπο φίλοι εκτός του ότι είναι σύντροφος μου. Νομίζω ότι είναι το φυσικό επακόλουθο το να έρθουν και άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά. Το επόμενο βήμα για μένα θα ήταν, πιθανότατα, η οικογένεια».