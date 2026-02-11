Κίνα: 29 μωρά πάντα πρωταγωνίστησαν σε εκδήλωση για το νέο Σεληνιακό Έτος

Στην Κίνα, 29 μωρά πάντα έκαναν το τηλεοπτικό τους ντεμπούτο κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης για το Σεληνιακό Νέο Έτος, που μεταδόθηκε από την κινεζική κρατική τηλεόραση (CCTV).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Chengdu και στο Wolong, στην επαρχία Σιτσουάν. Σε πλάνα που μεταδόθηκαν, οι φροντιστές κρατούσαν τα μικρά πάντα στην αγκαλιά τους μπροστά από εορταστικά σκηνικά, στέλνοντας τις ευχές τους για τη νέα χρονιά.

Στη συνέχεια, τα μωρά πάντα τοποθετήθηκαν σε ανοιχτό χώρο και κινήθηκαν προς τους γύρω θάμνους και δέντρα, σε μια συμβολική κίνηση που παραπέμπει στα νέα ξεκινήματα του έτους. Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, τα μωρά πάντα «τοποθετήθηκαν» μέσα σε ένα μεγάλο μπολ για dumplings, σε ένα παραδοσιακό και εορταστικό δρώμενο που συμβολίζει την οικογενειακή ενότητα στην Κίνα.