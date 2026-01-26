Ουρές και συγκίνηση για τα τελευταία πάντα που εγκαταλείπουν την Ιαπωνία για την Κίνα

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούν χιλιάδες άνθρωποι στο Τόκιο τα τελευταία δύο γιγάντια πάντα που φιλοξενεί η Ιαπωνία.

Τα δίδυμα Xiao Xiao και Lei Lei, που γεννήθηκαν το 2021 στον ζωολογικό κήπο Ueno, θα μεταφερθούν στην Κίνα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σε μια χρονική συγκυρία που οι σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο βρίσκονται στο πιο τεταμένο σημείο των τελευταίων ετών.



Στον ζωολογικό κήπο της ιαπωνικής πρωτεύουσας οι επισκέπτες περίμεναν στην ουρά ακόμη και 3,5 ώρες για να δουν μία τελευταία φορά τα δύο μικρά. Σύμφωνα με την μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο, περίπου 108.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κλήρωση για να εξασφαλίσουν μία από τις 4.400 διαθέσιμες θέσεις της τελευταίας ημέρας επίσκεψης.

Μητέρα που μίλησε στο BBC είπε πως έφερνε τον γιο της στον ζωολογικό κήπο από μωρό και ήθελε το αποχαιρετιστήριο αυτό να μείνει ως ανάμνηση. Άλλη επισκέπτρια περιέγραψε τη χαρά του να βλέπει κανείς «την πορεία ανάπτυξής τους» από τότε που ήταν νεογέννητα.

Η αναχώρηση των Xiao Xiao και Lei Lei σημαίνει ότι η Ιαπωνία θα μείνει χωρίς κανένα γιγάντιο πάντα για πρώτη φορά από το 1972, χρονιά κατά την οποία οι δύο χώρες εξομάλυναν τις διπλωματικές τους σχέσεις. Έκτοτε, τα πάντα αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα «ήπιας ισχύος» της Κίνας και μια ιδιαίτερη γέφυρα πολιτιστικής διπλωματίας.



Το Πεκίνο έχει αξιοποιήσει τα γιγάντια πάντα ως χειρονομία καλής θέλησης προς συμμάχους και ανταγωνιστές ήδη από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας το 1949. Ωστόσο, η κυριότητα των ζώων παραμένει στην Κίνα ακόμη και για τα μικρά που γεννιούνται στο εξωτερικό.



Τα προγράμματα «δανεισμού» συνοδεύονται από οικονομικούς όρους: οι χώρες υποδοχής καταβάλλουν, κατά κανόνα, ετήσιο τέλος περίπου 1 εκατ. δολαρίων ανά ζευγάρι, ενώ τα δάνεια συνήθως έχουν διάρκεια 10 ετών, με συχνές παρατάσεις. Αυτή τη φορά τα πράγματα επισπεύδονται.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ότι η χώρα θα εμπλακεί στρατιωτικά εάν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν - θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο για το Πεκίνο, που θεωρεί το αυτοδιοικούμενο νησί τμήμα της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για «επανένωση».



Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν έκτοτε ανταλλάξει πιο σκληρή ρητορική και κινήσεις, ενώ στις αρχές του μήνα η Κίνα ενίσχυσε περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες προς την Ιαπωνία, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της αντιπαράθεσης.

