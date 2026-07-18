Κινητά, κλειδιά ή... 420 ντόνατς: Η απίστευτη λίστα με τα χαμένα αντικείμενα στα Uber

Κλείνεις την πόρτα, το αυτοκίνητο ξεκινά και ξαφνικά νιώθεις αυτή την κρύα γροθιά στο στομάχι: «Πού είναι το κινητό μου;». Αν σου έχει συμβεί, δεν είσαι ο μόνος. Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι ξέχασες κάτι στο πίσω κάθισμα ενός Uber είναι μια παγκόσμια, σχεδόν τελετουργική εμπειρία. Όμως, ενώ οι περισσότεροι από εμάς θρηνούμε για ένα χαμένο ζευγάρι ακουστικά, κάποιοι άλλοι αφήνουν πίσω τους πράγματα που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Φέτος, η Uber γιορτάζει μια ολόκληρη δεκαετία καταγραφής της ανθρώπινης αφηρημάδας, δημοσιεύοντας τον 10ο ετήσιο δείκτη Uber Lost & Found για το 2026. Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι το πίσω κάθισμα ενός οχήματος μπορεί να μεταμορφωθεί από προσωρινό καταφύγιο σε μια σύγχρονη... κιβωτό του Νώε.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν η αφηρημάδα ξεπερνά τα όρια

Αν νομίζετε ότι το να ξεχάσετε την ομπρέλα σας είναι κακό, σκεφτείτε τον επιβάτη που κατάφερε να αποβιβαστεί αφήνοντας πίσω του ένα ολόκληρο ενυδρείο 280 λίτρων, γεμάτο με ζωντανά ψάρια! Η φετινή λίστα με τα πιο αλλόκοτα αντικείμενα περιλαμβάνει επίσης δύο νυφικά φορέματα (ελπίζουμε όχι πριν από τον γάμο), μια κούκλα βιτρίνας, ένα μίνι ψυγείο, μια φιάλη οξυγόνου και το εντυπωσιακό νούμερο των 420 ντόνατς.

Στην Ελλάδα και τον κόσμο

Το φαινόμενο, βέβαια, δεν είναι μόνο ελληνικό. Ρίχνοντας μια ματιά στα αντίστοιχα Lost & Found της Uber παγκοσμίως, διαπιστώνει κανείς ότι η αφηρημάδα δεν έχει σύνορα. Στις ΗΠΑ, οι οδηγοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με απίθανα ευρήματα, όπως μια ολόκληρη μάσκα προφυλακτήρα από Jeep, αυθεντικά φωτόσπαθα Star Wars, ακόμη και... μασέλες ξεχασμένες σε ποτήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι αναφορές περιλαμβάνουν από πολύτιμα έργα τέχνης και παραδοσιακές περούκες δικαστών, μέχρι ζωντανά ερπετά που «ξέμειναν» στο κάθισμα μετά από μια έντονη βραδινή έξοδο.

Οι «συνήθεις ύποπτοι» και το ημερολόγιο της απώλειας

Φυσικά, η καθημερινότητα είναι πιο πεζή. Στην κορυφή των απωλειών παγκοσμίως φιγουράρουν πάντα τα ίδια, πολύτιμα αντικείμενα. Η πρώτη δεκάδα με τα πράγματα που ξεχνάμε συχνότερα περιλαμβάνει: Κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια, αποσκευές, κλειδιά, ακουστικά, ρούχα, διαβατήρια, γυαλιά, κοσμήματα και φορητούς υπολογιστές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «γεωγραφία του χρόνου» όσον αφορά την αφηρημάδα μας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά της Uber, η Κυριακή είναι η ημέρα-πρωταθλήτρια στις απώλειες. Μάλιστα, κάθε μέρα της εβδομάδας έχει τη δική της «προτίμηση»:

• Δευτέρα: Ξεχνάμε ταυτότητες και πορτοφόλια (ίσως λόγω της βιασύνης για το γραφείο).

• Τρίτη: Τα ακουστικά κάνουν φτερά.

• Τετάρτη: Οι φορτιστές μένουν πίσω.

• Πέμπτη & Παρασκευή: Τσάντες και κλειδιά παίρνουν τη σκυτάλη.

• Σάββατο: Τα κινητά τηλέφωνα γλιστρούν από τις τσέπες.

• Κυριακή: Τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως μένουν να κοιτούν το δρόμο.

Η πιο ξεχασιάρα πόλη στον κόσμο

Η Νέα Υόρκη διατηρεί σταθερά τον τίτλο της πιο ξεχασιάρας πόλης, κατακτώντας την 1η θέση στη λίστα των ΗΠΑ. Οι τουριστικοί προορισμοί και οι πόλεις με έντονη νυχτερινή ζωή φαίνεται να «παραλύουν» τη μνήμη των επιβατών.

Η πρώτη πεντάδα των πιο αφηρημένων αμερικανικών πόλεων διαμορφώνεται ως εξής:

• Νέα Υόρκη

• Μαϊάμι

• Σικάγο

• Σαν Φρανσίσκο

• Λος Άντζελες

Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες;

Καναδάς: Η πόλη Σασκατούν (Saskatoon) έκανε τη μεγάλη έκπληξη φέτος, σκαρφαλώνοντας από την 5η θέση απευθείας στην 1η θέση ως η πιο ξεχασιάρα πόλη της χώρας, αφήνοντας πίσω της το Μόντρεαλ και το Χάλιφαξ. Αντίθετα, το Τορόντο και το Κάλγκαρι αποδείχθηκαν οι πιο προσεκτικές πόλεις.

Αυστραλία: Το Σίδνεϊ (Sydney) ανακηρύχθηκε η πιο ξεχασιάρα πόλη της χώρας, με τη Μελβούρνη και το Περθ να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής. Στον αντίποδα, οι πιο προσεκτικοί επιβάτες βρίσκονται στο Ντάργουιν και το Χόμπαρτ.

Στην Ευρώπη: Τα πρωτεία της αφηρημάδας κρατούν οι πόλεις του ευρωπαϊκού Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, με την Ιβηρική χερσόνησο και τα Βαλκάνια να βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα.

Η πιο ξεχασιάρα πόλη στην Ευρώπη

Η Λισαβόνα (Πορτογαλία) κατακτά σταθερά την 1η θέση ως η πιο ξεχασιάρα πόλη της Ευρώπης. Ο συνδυασμός τουρισμού, έντονης νυχτερινής ζωής και χαλαρής διάθεσης φαίνεται πως κάνει τους επιβάτες στην πορτογαλική πρωτεύουσα να αφήνουν πίσω τους τα πάντα.



Το Top 5 των πιο αφηρημένων ευρωπαϊκών πόλεων:

• Λισαβόνα (Πορτογαλία)

• Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)

• Βαρσοβία (Πολωνία)

• Βουκουρέστι (Ρουμανία)

• Άμστερνταμ (Ολλανδία)

Λίγο πιο δίπλα μας...

Το Βουκουρέστι στη γειτονική μας Ρουμανία φιγουράρει πολύ ψηλά (στην 4η θέση της Ευρώπης), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία από το Βέλγιο, όπου οι επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο ξέχασαν πάνω από 7.500 αντικείμενα στα Uber, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν από... φριτέζες αέρος (air fryers) μέχρι σιδεράκια δοντιών και μάσκες του σκι!

Πώς θα πάρετε πίσω τα πράγματά σας

Αν ανήκετε στους άτυχους της ημέρας, μην πανικοβάλλεστε. Η Uber έχει απλοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης.

Ανοίξτε την εφαρμογή, μεταβείτε στην ενότητα «Δραστηριότητα» και επιλέξτε τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πατώντας στο «Βοήθεια», μπορείτε να αναφέρετε το χαμένο αντικείμενο και να επικοινωνήσετε απευθείας με τον οδηγό για να συντονίσετε την επιστροφή του. Μάλιστα, σε επιλεγμένες αγορές δοκιμάζεται ήδη μια νέα λειτουργία: Μπορείτε να ζητήσετε απευθείας μέσω του app μια ειδική διαδρομή, ώστε ο οδηγός να σας φέρει το αντικείμενο πίσω, χωρίς να χάσετε χρόνο.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα κατεβείτε από ένα Uber, ρίξτε μια γρήγορη ματιά πίσω σας. Εκτός κι αν θέλετε να γίνετε ο επόμενος viral πρωταγωνιστής της ετήσιας έκθεσης.