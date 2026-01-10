Κίντμαν - Έρμπαν: Και επίσημα διαζευγμένοι - Χωρίζουν την αξίας 282 εκατομμυρίων δολαρίων περιουσία τους

Την αυτοκρατορία των ακινήτων τους, η οποία αποτιμάται στο τεράστιο ποσό των 282 εκατομμυρίων δολαρίων, αποφάσισαν να χωρίσουν η 58χρονη Νικόλ Κίντμαν και ο 57χρονος Κιθ Έρμπαν καθώς οι διαδικασίες του διαζυγίου τους ολοκληρώθηκαν και επίσημα την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου.

Δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της Daily Mail αποκαλύπτουν ότι ο διακανονισμός διασφαλίζει ότι η ακίνητη περιουσία τους θα διαιρεθεί προς αμοιβαία ικανοποίηση και των δύο μερών, με τον καθένα να διατηρεί ό,τι έχει ήδη στην κατοχή του. Ανάμεσα στα ακίνητα είναι τουλάχιστον έξι διαμερίσματα σε ένα ενιαίο πολυώροφο κτίριο με θέα στο διάσημο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Υπάρχει επίσης μια πολυτελής μεζονέτα στο Μανχάταν, ένα σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς, μια έπαυλη στο Νάσβιλ και ένα τεράστιο κτήμα στα Νότια Χάιλαντς της Αυστραλίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των ακινήτων τους αποκτήθηκε μετά τον γάμο τους το 2006.

Πιο αναλυτικά...

Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι πρώην σύζυγοι αγόρασαν για πρώτη φορά ένα οικόπεδο 420 τετραγωνικών μέτρων στον 21ο όροφο το 2009 για σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια. Τρία χρόνια αργότερα, αγόρασαν το ελαφρώς μικρότερο διαμέρισμα 380 τετραγωνικών μέτρων δίπλα, έναντι 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια, το 2011, δαπάνησαν 2,68 εκατομμύρια δολάρια για ένα διαμέρισμα στον 19ο όροφο, το οποίο η Κίντμαν αρχικά χρησιμοποιούσε ως γραφείο.

Το 2008, δύο χρόνια μετά τον γάμο του, ο βραβευμένος με Όσκαρ και τραγουδοποιός που κατέκτησε την κορυφή των charts αγόρασε μια έπαυλη 20 δωματίων στο Νάσβιλ έναντι 4,89 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια χρονιά, ο Κιθ και η Νικόλ αγόρασαν την κατοικία με πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια στο Μπέβερλι Χιλς για 6,77 εκατομμύρια δολάρια και το 2010, η Κίντμαν και ο Έρμπαν ξόδεψαν 13,53 εκατομμύρια δολάρια για μια επώνυμη μεζονέτα στο Μανχάταν.

Το 2020, αγόρασαν ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης για 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, η Κίντμαν και ο Έρμπαν αγόρασαν μια τεράστια έκταση στα Νότια Χάιλαντς της Νέας Νότιας Ουαλίας. Γνωστό ως Bunya Hill στο Suttons Forest, 145 χλμ. από το Σίδνεϊ, το όμορφο συγκρότημα έξι υπνοδωματίων σύμφωνα με πληροφορίες αξίζει πλέον 12 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το σχέδιο ανατροφής των παιδιών, η Κίντμαν θα περνάει 306 ημέρες τον χρόνο με τα παιδιά, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ, ενώ ο 58χρονος Έρμπαν θα τις έχει 59 ημέρες - «κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο» - δίνοντάς της τη μερίδα του λέοντος στην επιμέλεια.