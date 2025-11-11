Κίτσου: «Αντιμετώπισα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, αλλά δυστυχώς έπεσε μια ανθρωποφαγία πάνω μου»

Στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν καλεσμένη η Μαρία Κίτσου και μίλησα για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε εξαιτίας ενός θέματος υγείας που την ταλαιπώρησε.

«Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, αλλά δυστυχώς έπεσε μια ανθρωποφαγία πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει».

Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό. Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό, αλλά και διαφωτιστικό εξίσου» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε ότι την επιτυχία δεν την βίωσε όπως θα ήθελε και ότι η ψυχοθεραπεία την βοήθησε να αντιμετωπίσει την πίεση που ένιωθε από την έκθεση: «Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν να συνέβησαν σε μία άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, ''αυτομαστιγώνομαι'' πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία...».