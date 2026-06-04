«Κλειδώνει» ο γραμματέας της ΝΔ - Προβάδισμα, τώρα, στον Γιάννη Παππά

Αντίστροφα φαίνεται πως μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση του νέου Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που όπως σας ενημέρωσε από χθες ο FLASH, δεν αποκλείεται να συνδυαστεί και με ευρύτερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επισημαίνει στη στήλη πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι κοντά στο να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του, οι οποίες και δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν στις αρχές της προσεχούς εβδομάδος.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι ο διάδοχος του Κώστα Σκρέκα θα προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα είναι τελικώς εξωκοινοβουλευτικός, ιδέα που είχε πέσει στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο και ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν ακουστεί έντονα τα ονόματα των Βασίλη Σπανάκη και Γιώργου Στύλιου ο FLASH είναι σε θέση να γνωρίζει ότι τις τελευταίες ώρες κερδίζει έδαφος το σενάριο, που θέλει τον βουλευτή Δωδεκανήσων, Γιάννη Παππά να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες ώστε να είναι ο νέος οργανωτικός επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος.