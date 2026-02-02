«Κλείδωσε» ο προϋπολογισμός του 2026 στη Γαλλία - Επιβίωσε των προτάσεων μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη Γαλλία επιβίωσε δύο προτάσεων μομφής που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στην Εθνοσυνέλευση, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την οριστική έγκριση του κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 και απομακρύνει, τουλάχιστον προσωρινά, το ενδεχόμενο πολιτικής ανατροπής.

«Η Γαλλία έχει επιτέλους έναν προϋπολογισμό», έγραψε ο πρωθυπουργός στο X, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «με σαφείς επιλογές και βασικές προτεραιότητες», που περιορίζει τις δημόσιες δαπάνες χωρίς να αυξάνει τη φορολογία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το κείμενο αποτελεί «προϊόν κοινοβουλευτικού συμβιβασμού» και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση.

La France a enfin un budget.



Un budget qui assume des choix clairs et des priorités essentielles. Un budget qui contient la dépense publique, qui n’augmente pas les impôts pour les ménages et les entreprises.



Ce texte n’est pas le texte du Gouvernement, il est le résultat d’un… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 2, 2026

Παράλληλα, ο Λεκορνί ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συνταγματικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νόμος είναι πλήρως σύμφωνος με το Σύνταγμα.

Προτάσεις μομφής από Αριστερά και Ακροδεξιά

Τη μία πρόταση μομφής κατέθεσαν η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν μαζί με την Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία, ενώ τη δεύτερη τα κόμματα της Αριστεράς, πλην των Σοσιαλιστών. Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του πρωθυπουργού να περάσει τον Προϋπολογισμό κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, που επιτρέπει την έγκρισή του χωρίς ψηφοφορία.

Οι δύο προτάσεις δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς οι Σοσιαλιστές αρνήθηκαν να τις στηρίξουν, με αποτέλεσμα να «κλειδώσει» η έγκριση του Προϋπολογισμού του 2026, η οποία είχε ήδη καθυστερήσει πάνω από έναν μήνα.

Η βασική επιτυχία των Σοσιαλιστών ήταν η αναστολή της μη δημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, με την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 64 έτη να μετατίθεται για μετά τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Reuters

Θετικά μηνύματα στις αγορές - Ενίσχυση των αμυντικών δαπανών

Παρά το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, που προβλέπεται στο 5% του ΑΕΠ, οι επενδυτές εμφανίζονται καθησυχασμένοι. Το spread των γαλλικών ομολόγων επέστρεψε στα επίπεδα του Ιουνίου 2024, πριν από την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν για πρόωρες εκλογές.

Η έγκριση του Προϋπολογισμού ανοίγει επίσης τον δρόμο για αύξηση των αμυντικών δαπανών, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του προέδρου Μακρόν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Άμυνας θα λάβει επιπλέον 6,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, αποτελώντας τη βασική εξαίρεση σε έναν συνολικά περιοριστικό προϋπολογισμό.