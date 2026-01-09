BFMTV: Ο Λεκορνί έδωσε εντολή για προετοιμασία πιθανών εκλογών στη Γαλλία τον Μάρτιο

Μια κίνηση που αναζωπυρώνει τα σενάρια για πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία έκανε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, δίνοντας εντολή για προετοιμασία ενδεχόμενων βουλευτικών εκλογών ταυτόχρονα με τις δημοτικές της άνοιξης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νιουνιέ, να προετοιμάσει τη διοργάνωση πιθανών πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις ίδιες ημερομηνίες με τις δημοτικές εκλογές, δηλαδή στις 15 και 22 Μαρτίου.

Την εντολή αυτή προς τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέ έδωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, όπως έγινε γνωστό σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, από το περιβάλλον του και επιβεβαίωσε το BFMTV, μετά και από σχετική πληροφόρηση του AFP.