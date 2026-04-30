Κλείνουν όλα την Πρωτομαγιά: Πώς θα ψωνίσετε - Τι ισχύει για μαγαζιά, τράπεζες και σούπερ μάρκετ

«Ρολά κατεβάζει» η αγορά την Παρασκευή 1η Μαΐου λόγω της απεργίας της Πρωτομαγιάς, επηρεάζοντας καθολικά τη λειτουργία καταστημάτων και υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, στερώντας από τους καταναλωτές τη δυνατότητα αγορών τη συγκεκριμένη ημέρα. Το «λουκέτο» αφορά τις μεγάλες αλυσίδες, που ακολουθούν το πλαίσιο της υποχρεωτικής αργίας.

Ωστόσο, «ανάσες» εξυπηρέτησης αναμένεται να δώσουν ορισμένα καταστήματα franchise, καθώς και μικρά συνοικιακά μίνι μάρκετ που παραδοσιακά λειτουργούν και τις Κυριακές, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν δημιουργείται τριήμερο για την αγορά, καθώς το Σάββατο 2 Μαΐου τα σούπερ μάρκετ επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους έως τις 20:00.

Την ίδια ώρα, «σιγή» επικρατεί και στον τραπεζικό τομέα, με την 1η Μαΐου να αποτελεί επίσημη τραπεζική αργία. Τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Κλειστά θα είναι επίσης τα εμπορικά καταστήματα τόσο στους κεντρικούς δρόμους όσο και στα εμπορικά κέντρα, ενώ εκτός λειτουργίας θα παραμείνουν και οι φούρνοι, ενισχύοντας την εικόνα μιας ημέρας γενικευμένης παύσης στην αγορά.