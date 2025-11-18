Κλερ Ντέινς: «Ένιωσα ξαφνικά μια περίεργη ντροπή όταν έμεινα έγκυος 44 χρόνων»

Η βραβευμένη με Emmy Κλερ Ντέινς, ένιωσε μια «περίεργη αίσθηση ντροπής» όταν ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος σε ηλικία 44 ετών. Καλεσμένη στο podcast «Smartless» με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέις και Γουίλ 'Αρνετ, εξήγησε ότι δεν πίστευε πως ήταν εφικτό να μείνει έγκυος σε αυτή την ηλικία.

Σύμφωνα με το People, η Ντέινς έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον σύζυγό της Χιου Ντάνσι, τον 12χρονο Σάιρους, τον 7χρονο Ρόουαν και μια 2χρονη κόρη, το όνομα της οποίας δεν έχει αποκαλύψει. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2006 στα γυρίσματα της ταινίας «Evening». «Ήμουν μεγάλη όταν συνέβη. Ήμουν 44 ετών» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Δεν το είχα προβλέψει με τίποτα. Και ήταν παράξενο. Ένιωσα ξαφνικά μια περίεργη ντροπή. Σαν να με είχαν πιάσει να έχω σεξουαλικές σχέσεις μετά την ηλικία που υποτίθεται πως πρέπει να το κάνεις. Σαν να είχα ανακαλύψει ένα όριο που δεν γνώριζα - σαν να ξεπερνούσα λίγο τα πλαίσια» ανέφερε.

Τον Ιούλιο του 2023, ήρθε στη ζωή η κόρη της διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις του γιατρού της. «Ήμουν πραγματικά τυχερή. Εννοώ, ο γυναικολόγος μου έλεγε: «Το ξέρεις ότι θα κάνεις άλλο ένα αγόρι». Αλλά όχι», συμπλήρωσε η Ντέινς, η οποία στη συνέχεια δήλωσε ότι θα ήταν ευχαριστημένη αν αποκτούσε αγόρι αλλά τελικά ενθουσιάστηκε «ακόμα περισσότερο» που έχει πλέον μια κόρη στην οικογένειά της. Η άφιξη ωστόσο του νέου μέλους είναι μία μοναδική πρόκληση για την οικογένειά της. «Είναι μια περιπέτεια. Θέλω να πω ότι έχω ταυτόχρονα έναν έφηβο και ένα μικρό παιδί» σημείωσε.