Κλιματισμός αυτοκινήτου: Το κόλπο των 2 λεπτών για να γλυτώσεις την κακοσμία

Μέχρι οι υψηλές θερμοκρασίες να... πέσουν κάθε ημέρα βιώνεις την λιδια ρουτίνα: Έξω επικρατεί καύσωνας, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, το A/C δουλεύει υπερωρίες και επιτέλους νιώθεις μια όαση δροσιάς. Φτάνεις στον προορισμό σου, παρκάρεις, σβήνεις τη μηχανή και φεύγεις. Φαίνεται η απόλυτη φυσιολογική κίνηση, σωστά; Κι όμως, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί καθημερινά, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι γεμίζουν το σύστημα υγρασία, μύκητες και δυσάρεστες οσμές.

Το «κόλπο των 2 λεπτών» πριν σβήσεις τον κινητήρα

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί, παγώνει τον αέρα δημιουργώντας έντονη συμπύκνωση και υγρασία μέσα στους αεραγωγούς. Αν σβήσεις το αυτοκίνητο κατευθείαν, αυτή η υγρασία παγιδεύεται. Με τον καιρό, το σκοτεινό και υγρό περιβάλλον γίνεται το τέλειο «σπίτι» για βακτήρια και μούχλα, με αποτέλεσμα το A/C να αρχίσει να μυρίζει χάλια.

Υπάρχει όμως ένα απλό κόλπο που θα σε γλιτώσει από την κακοσμία και τα περιττά έξοδα καθαρισμού. Δύο λεπτά πριν παρκάρεις, κλείσε το κουμπί του A/C (τον συμπιεστή) και την ανακύκλωση αέρα. Άφησε μόνο τον ανεμιστήρα να λειτουργεί, φέρνοντας αέρα από έξω. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα στεγνώνει εντελώς πριν σβήσεις τη μηχανή, προστατεύοντας την υγεία σου και την τσέπη σου.

Πώς να δροσίσεις το αυτοκίνητο σωστά και οικονομικά

Οι σωστές συνήθειες, όμως, ξεκινούν από τη στιγμή που θα μπεις στο... φλεγόμενο αυτοκίνητο. Μην ανάβεις το κλιματιστικό αμέσως. Κάνε μια «εκκένωση» θερμότητας: οδήγησε για μερικά εκατοντάδες μέτρα με τα πίσω παράθυρα ανοιχτά και τον ανεμιστήρα στο τέρμα, ώστε να σπρώξεις τον εγκλωβισμένο καυτό αέρα έξω.

Όταν ενεργοποιήσεις το A/C, θυμήσου δύο χρυσούς κανόνες:

Γύρισε τους αεραγωγούς προς τα πάνω: Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει. Στρέφοντας τη ροή προς την οροφή, ο κρύος αέρας κατεβαίνει και δροσίζει την καμπίνα πολύ πιο γρήγορα.

Το κουμπί της ανακύκλωσης: Χρησιμοποίησε το για να παγώσει γρήγορα η καμπίνα του αυτοκινήτου.

Βάλε τη θερμοκρασία στο έντονο κρύο και μην αλλάζεις συνέχεια βαθμούς: Είναι πιο αποδοτικό. Αν ανεβάσεις τον διακόπτη της θερμοκρασίας, το σύστημα αναγκάζεται να παλέψει τη ζέστη της καμπίνας με το κρύο, καταπονώντας το A/C. Προτίμησε να ρυθμίζεις την ένταση της ψύξης αλλάζοντας μόνο την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Μην ξεχνάς το A/C τον χειμώνα

Τέλος, το κλιματιστικό χρειάζεται φροντίδα όλο τον χρόνο. Βάλε το σε λειτουργία για 10 λεπτά, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, ακόμα και τον χειμώνα. Έτσι, το λάδι του συμπιέστη θα κυκλοφορεί σωστά, εμποδίζοντας τις τσιμούχες από το να ξεραθούν και να προκαλέσουν διαρροή ψυκτικού υγρού.



Με αυτές τις απλές κινήσεις, θα έχεις πάντα καθαρό αέρα, μέγιστη απόδοση και ένα A/C που θα αντέξει για χρόνια!