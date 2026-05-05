Klum: «Ζωντανό γλυπτό» στο Met Gala - Perry: Ο συμβολισμός της μάσκας και το έκτο δάχτυλο στο γάντι

Γνωστή για τις θεαματικές μεταμφιέσεις της στο Halloween, η Χάιντι Κλουμ κατάφερε να εντυπωσιάσει και στο Met Gala 2026, με ένα outfit εμπνευσμένο από το γλυπτό "Veiled Vestal" του Ραφαέλε Μόντι, που χρονολογείται από το 1847.

Το έργο είχε παραγγελθεί έναν χρόνο νωρίτερα, το 1846, και απεικονίζει μια Εστιάδα Παρθένο, δηλαδή μία από τις ιέρειες της Βέστα, της Θεάς της εστίας στην αρχαία Ρώμη.

Φόρεμα Stella McCartney επέλεξε η Katy Perry το οποίο συνόδευσε με μια μάσκα που θύμιζε αυτές της ξιφασκίας και «σχεδιάστηκε ως μια κυριολεκτική και συμβολική αντανάκλαση που προσκαλεί τον παρατηρητή να σκεφτεί ότι η αντίληψή του για τους άλλους μπορεί να αντικατοπτρίζει τον δικό του εσωτερικό κόσμο και αντίστροφα, να καλύπτει την αλήθεια», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Σημαντική λεπτομέρεια του outfit και το γάντι της, που είχε ένα έκτο δάχτυλο, αναφερόμενη σε ένα συνηθισμένο λάθος στα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης.