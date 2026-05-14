Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Την Παρασκευή (15/05) τα προσωρινά αποτελέσματα για τα 300.000 vouchers

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, το οποίο αφορά 300.000 επιταγές διακοπών.

Οι πίνακες θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δουν αν περιλαμβάνονται στους προσωρινούς δικαιούχους ή αν έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Το ενδιαφέρον για το φετινό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες υποβλήθηκαν συνολικά 816.646 αιτήσεις, αριθμός-ρεκόρ που καθυστέρησε τη διαδικασία ελέγχου, μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων.

Πού θα δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι τα προσωρινά αποτελέσματα μέσα από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας.

Εκεί θα μπορούν να διαπιστώσουν αν έχουν ενταχθεί στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων ή αν περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων.

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μοναδική ηλεκτρονική ένσταση, μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 αφορά 300.000 επιταγές, έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και διάρκεια 13 μηνών. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι δικαιούχοι μπορούν με την επιταγή να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για συγκεκριμένους προορισμούς, ωστόσο, οι παροχές είναι αυξημένες. Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, εκτός Σποράδων, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο τη διαμονή, αλλά περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.



Η ιδιωτική συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Μεταξύ αυτών είναι η αναπηρία, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, καθώς και το αν κάποιος συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ή δεν είχε επιλεγεί στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πότε θα ενεργοποιηθούν τα vouchers

Αρχικά, το πρόγραμμα είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η ενεργοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών αναμένεται να μεταφερθούν προς τα τέλη Μαΐου.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, από τα οποία θα προκύψουν οι δικαιούχοι που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα vouchers για τις διακοπές τους.