Κόλιανδρος: Το βότανο που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, του άγχους και του σακχάρου

Ο κόλιανδρος έχει μια ιστορία χιλιάδων ετών: χρησιμοποιείται εδώ και περίπου 8.000 χρόνια και βρέθηκε ακόμη και στον τάφο του Τουταγχαμών. Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα βότανα, με παρουσία σε παραδοσιακά κινέζικα σκευάσματα, καθώς οι Κινέζοι πίστευαν πως χαρίζει μακροζωία, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου του Wisconsin.

Ο κόλιανδρος είναι από τα πιο «διχαστικά» βότανα: είτε τον λατρεύεις είτε δεν τον αντέχεις. Για πολλούς, ένα μικρό κλαράκι αρκεί για να απογειώσει τη γεύση μιας σαλάτας ή ενός σπιτικού γουακαμόλε. Για άλλους όμως, λόγω συγκεκριμένης γενετικής παραλλαγής, έχει γεύση που θυμίζει… σαπούνι.

Δες ποια είναι τα οφέλη του κόλιανδρου για την υγεία σου;