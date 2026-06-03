«Κόμμα Σαμαρά» - Σενάρια, διαρροές και ψίθυροι για εκπλήξεις από τον πρώην πρωθυπουργό

Σε αυξημένο βαθμό οργανωτικής και όχι μόνον ετοιμότητας φέρεται να είναι το κυοφορούμενο (;) κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η προετοιμασία γύρω από τη στελέχωση των ψηφοδελτίων ανά την επικράτεια βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε πολύ προχωρημένο στάδιο με τις ίδιες πηγές να επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποσπάσει…υπογραφές από τους ενδιαφερόμενους.

Το εάν και το πότε βρίσκεται στη απόλυτη ευχέρεια του κ. Σαμαρά, αν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πατήσει τελικώς το…κουμπί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ή μιας μεγάλης ανατροπής.

Κάτι, που μπορεί να μη γνωρίζει πολύς κόσμος είναι πως ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά φαίνεται ότι θα είναι πολυσυλλεκτικό, ήτοι ότι προσελκύει στελέχη και υποψηφίους από πολιτικούς χώρους εκτός Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα το χώρο του ΠΑΣΟΚ ή της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Επιπλέον, στελέχη, που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό υποστηρίζουν ότι το κυοφορούμενο εγχείρημα λαμβάνει σταθερή στήριξη από στελέχη με Καραμανλικές αναφορές.