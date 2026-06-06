Μαρινάκης για Σαμαρά: «Η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα στερείται λογικής»

Απάντηση στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά κατά του πρωθυπουργού έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα «στερείται λογικής».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι εκτός πραγματικότητας, επισημαίνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει στο παρελθόν βιώσει πολιτικά τη «φιλοσοφία Τσίπρα».

«Να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε να αποφεύγονται οι έντονοι χαρακτηρισμοί, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που συμβαίνει αφορά προσωπική πικρία», αναφερόμενος στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, «ήταν μια αναπόφευκτη, δυσάρεστη εξέλιξη», προσθέτοντας ότι «όταν μιλάς για μειοδοσία, δεν αφήνεις περιθώρια».

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο Παύλος Μαρινάκης τον χαρακτήρισε «βαθιά παραταξιακό πρώην πρωθυπουργό», αποφεύγοντας να απαντήσει για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει σε επικοινωνία μαζί του.

Ερωτηθείς για το αν ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «αυτό θα φανεί από το εκλογικό αποτέλεσμα», σημειώνοντας πως δεν μπορεί να προδικάσει εξελίξεις.

Παράλληλα εκτίμησε ότι οι θέσεις που εκφράζει ο πρώην πρωθυπουργός «δεν απευθύνονται» σε ψηφοφόρους που ήδη στηρίζουν ή σκέφτονται να στηρίξουν τη ΝΔ, ενώ επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος για το κυβερνών κόμμα.

Ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις επικείμενες κυβερνητικές αλλαγές, επισημαίνοντας ότι την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για το κυβερνητικό σχήμα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη ΝΔ.

Όπως εκτίμησε, «δεν θα δούμε ευρύτερες αλλαγές» στη σύνθεση της κυβέρνησης.