Σαμαράς μια ανάσα από το νέο κόμμα: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, χωρίς εκπροσώπηση ο κόσμος της ΝΔ»

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε στο πλαίσιο των συζητήσεων του think tank «ΝΟΗΜΑ - ΚΡΗΤΗ» στο Ηράκλειο με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο». Και για πρώτη φορά έδωσε καθαρό στίγμα για την πρόθεσή του να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα εκδήλωσης της πρωτοβουλίας του.

«Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγωντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Κι επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν κι όπως πρέπει» είπε ο κ. Σαμαράς όταν στο τέλος της συζήτησης ρωτήθηκε ευθέως εάν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

H oμιλία του Αντώνη Σαμαρά

«Η πολιτική εδράζεται σε γνώσεις και όχι σε trolls του διαδικτύου και σε φθηνούς εντυπωσιασμούς» είπε ο κ. Σαμαράς ξεκινώντας την ομιλία του θέτοντας αμέσως επί τάπητος το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

«Παντού βλέπουμε αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, προτείνω άμεσα μέτρα εφαρμογής, μείωση φόρου προκαταβολής και φορολογίας για τους μικρομεσαίους» είπε ο κ. Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «άπλωμα του τουρκικού αναθεωρητισμού, από τη Θράκη, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη με τη Γαλάζια Πατρίδα με την οποία διεκδικεί το μισό Αιγαίο».

Επανέλαβε τη θέση του για έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Ε.Ε. για τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. «Θα πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη να καταλάβει γιατί η Ελλάδα μπορεί να ξεκαθαρίσει τον γεωπολιτικό της ορίζοντα, να αντιληφθεί η Τουρκία θα έχει κόστος σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ εάν δεν διαμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες».

«Η Τουρκία σχεδιάζει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και ένα πλεονέκτημά της θα ήταν να γίνουν δυο νέα στρατηγεία στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, ο Ερντογάν χτυπάει από δυο πλευρές, με το παράνομο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα και με τα δυο στρατηγεία του ΝΑΤΟ» σημείωσε ο κ. Σαμαράς προτείνοντας η Ελλάδα να θέσει προκαταβολικά βέτο για τη δημιουργία αυτών των δυο νέων στρατηγείων στην Τουρκία και να δημιουργηθεί ένα νέο στην Κάρπαθο.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο χρήσιμος ηλίθιος και ο βολικός υπάκουος της περιοχής» είπε ο πρώην πρωθυπουργός εξαπολύοντας «βολές» εναντίον του Γιώργου Γεραπετρίτη και χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «κυβέρνηση των ήρεμων νερών που είναι πάντα φουρτουνιασμένα».

Κατά τον κ. Σαμαρά, η κυβέρνηση εγκατέλειψε τη σταθερότητα πάγιων θέσεων για να τα αντικαταστήσει με τον «κατευνασμό» όπως έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Συμφωνία των Πρεσπών «με την οποία δώσαμε το όνομα», όπως είπε.

«Ίδιο νόμισμα με δυο όψεις Μητσοτάκης και Τσίπρας»

Ο κ. Σαμαράς μάλιστα ταύτισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «και οι δυο ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα, την εικόνα και όχι για την ουσία της πολιτικής».

Κατά τον κ. Σαμαρά, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει το κόμμα του για να επιστρέψει ως μεσσίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέγραψε πρώην πρωθυπουργό.

«Ο κ. Τσίπρας φέρνει το πολιτικό μπαρούτι από το παρελθόν δήθεν για να σώσει το αύριο των Ελλήνων» είπε για το όνομα ΕΛΑΣ του κόμματος Τσίπρα ενώ «καυτηρίασε» το γεγονός ότι στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ έπαιξε το βίντεο με την ιστορία του κόμματος μόνο με τον ιδρυτή του κόμματος και τον σημερινό πρωθυπουργό.

«Είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δυο όψεις» σημείωσε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για «κενό εκπροσώπησης στη χώρα» το οποίο, όπως είπε, έχει πολιτικά αίτια. «Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη», είπε χαρακτηριστικά.

«Στέλεχος κάποτε του Ποταμιού με χαρακτήρισε εμένα «ακροδεξιό», εμένα που έστειλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, κάποτε θα πω ποιοι με έπαιρναν μέσα από τη ΝΔ να μην το κάνω» είπε ο κ. Σαμαράς.

«Σε ποιον ανήκει τελικά η ΝΔ; Σε όσους την υπηρέτησαν ή σε όσους την υπηρέτησαν ως εκλογική εταιρεία;» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και κατέληξε:

«Η Πολιτική - όπως και η Φύση, όπως και η Ιστορία - δεν αντέχει τα κενά.

Αυτή η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Αξιοσύνης, της Ανταγωνιστικότητας, της Υπερηφάνειας και της Ελπίδας - πέρα και πάνω από κόμματα - δε θα μείνει παραιτημένη και βουβή. Θα διεκδικήσει το ρόλο της και θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα,

σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο».