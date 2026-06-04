Καμμένος για Σαμαρά: «Είναι ο killer της ΝΔ» - Άνοιγμα σε Καρυστιανού και «παράθυρο» επιστροφής του

Ο Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «καθαρή φωνή». Παράλληλα, δεν απέκλεισε συνεργασία ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο κ. Καμμένος μίλησε ξανά με θετικά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι σήμερα «είναι νέος με την εμπειρία του παλαιού», εκτιμώντας ότι έχει απομακρυνθεί από τις πιέσεις των παλιών «συνιστωσών» του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε στο OPEN ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να καλύψει το χώρο της κεντροαριστεράς καθώς όπως εκτίμησε «το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πορεία παρακμής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο όνομα «ΕΛΑΣ», το οποίο – όπως είπε – λειτουργεί αποτρεπτικά για ένα μέρος του κεντρώου ακροατηρίου.

Ο κ. Καμμένος επιτέθηκε σκληρά στον Αντώνη Σαμαρά χαρακτηρίζοντάς τον «killer της ΝΔ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος είπε «γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη ΝΔ, είναι ο κίλερ της ΝΔ». Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι «πασοκοποίησε εν μέρει τη ΝΔ» και ότι «ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους, δεν τον έκαναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».



«Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης; Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε» είπε ακόμα ο κ. Καμμένος, ο οποίος σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε».

Αναφερόμενος στην περίοδο των μνημονίων, υπερασπίστηκε τη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, στρεφόμενος κατά του Ευάγγελος Βενιζέλος και του Σαμαρά, ενώ υποστήριξε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «ήταν σε συνεννόηση» με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογικής επιστροφής, λέγοντας ότι δεν θα συμμετείχε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά θα μπορούσε να κατέβει σε δεύτερες εκλογές «αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα».