Κόπα Άφρικα: Οι ώρες και το κανάλι για τις «μάχες» Αιγύπτου και Νιγηρίας

Το πρώτο μισό της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ολοκληρώθηκε.

Μάλι - Σενεγάλη και Μαρόκο - Καμερούν, είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής.

Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει το Μπενίν και η Νιγηρία τη Μοζαμβίκη, παιχνίδια από τα οποία θα προκύψει το τρίτο ζευγάρι των προημιτελικών.

Η πρώτη αναμέτρηση ξεκινά στις 18:00 και η δεύτερη στις 21:00. Αμφότερες, όπως και όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης, μεταδίδονται από το ΕΡΤ Sports 2.

Δείτε εδώ αναλυτικά, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.