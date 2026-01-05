Κόπα Άφρικα: Οι ώρες και το κανάλι για τις «μάχες» Αιγύπτου και Νιγηρίας
Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει το Μπενίν και η Νιγηρία τη Μοζαμβίκη για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Το πρώτο μισό της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ολοκληρώθηκε.
Μάλι - Σενεγάλη και Μαρόκο - Καμερούν, είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής.
Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει το Μπενίν και η Νιγηρία τη Μοζαμβίκη, παιχνίδια από τα οποία θα προκύψει το τρίτο ζευγάρι των προημιτελικών.
Η πρώτη αναμέτρηση ξεκινά στις 18:00 και η δεύτερη στις 21:00. Αμφότερες, όπως και όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης, μεταδίδονται από το ΕΡΤ Sports 2.
Δείτε εδώ αναλυτικά, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.