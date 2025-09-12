Κορυφαίο ραντεβού αθλητικής καρδιολογίας στο Ζάππειο - «Αθλητισμός χωρίς υγιή καρδιά δεν υπάρχει»

Οι αθλητές μοιάζουν «υπεράνθρωποι» στα μάτια μας. Κι όμως, εικόνες που παγώνουν το αίμα, έχουν εμφανιστεί στις οθόνες μας από γήπεδα του κόσμου. Άνθρωποι δυνατοί, γυμνασμένοι και υγιείς, έχουν εμφανιστεί να καταρρέουν στους αγωνιστικούς χώρους, προδομένοι από την καρδιά τους.

Η καρδιά είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ένας άνθρωπος, αλλά και ένας αθλητής. Και η αθλητική καρδιολογία είναι ένας τομέας της ιατρικής που απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση και αντιμετώπιση. Με γνώμονα αυτό, στην Αίγλη Ζαππείου ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 το 6o Πανελλήνιο Συνέδριο «Sports Cardiology 2025» με διεθνή συμμετοχή μάλιστα.

Το συνέδριο αθλητικής καρδιολογίας πραγματοποιείται υπό την προεδρία του επεμβατικού καρδιολόγου, Διευθυντή B' Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Adjunct Professor in Cardiology, E.U.C. και Προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Καρδιολογίας, κ. Σπύρου Παπαϊωάννου.

Η μεγάλη ανταπόκριση των προηγούμενων συνεδρίων στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της καρδιολογίας, στον οποίο εμπλέκονται πολλές ιατρικές ειδικότητες και απαιτείται πολύπλευρη προσέγγιση και αντιμετώπιση, οδήγησε στο να διευρυνθεί η θεματολογία με ένα ακόμα πλουσιότερο επιστημονικό πρόγραμμα.

Στη συνάντηση αυτή θα αναλυθούν σημαντικά θέματα που απασχολούν όχι μόνο τους καρδιολόγους αλλά και όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά.

Κρίσιμα ζητήματα όπως ο αιφνίδιος θάνατος σε αθλητές, τα όρια της άσκησης σε καρδιοπαθείς και μη κάτω από φυσιολογικές έως και ακραίες συνθήκες, ο ρόλος της διατροφής και της χρήσης αναβολικών στους αθλητές είναι μερικά από αυτά.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 300 κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και διεθνείς προσωπικότητες του αθλητισμού.

Δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα του 6oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Sports Cardiology 2025».

H τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου (20.00), στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Διαβήτη και Καρδιαγγειακών Παθήσεων «Ε.ΔΙ.ΚΑ.» και τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του European University of Cyprus.

Το συνέδριο θα έχει ταυτόχρονη διαδικτυακή και διαδραστική αναμετάδοση. Επίσης το συνέδριο αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 21,5.