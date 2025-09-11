Το γρήγορο περπάτημα είναι το κλειδί για τη μακροζωία

Δεν προλαβαίνετε να πάτε στο γυμναστήριο; Μην ανησυχείτε – μπορείτε να μείνετε υγιής εντάσσοντας τουλάχιστον 15 λεπτά γρήγορου περπατήματος στην καθημερινότητά σας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Γενικά, οι ειδικοί προτείνουν 150 λεπτά μέτριας έντασης γυμναστικής την εβδομάδα για να ωφεληθεί η υγεία σας. Όμως, αν τα 150 φαίνονται πολλά, το γρήγορο περπάτημα για τουλάχιστον 15 λεπτά καθημερινά μπορεί να έχει τα ίδια οφέλη για την υγεία σας.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, ο δρ. Γουέι Ζενγκ και η ομάδα του κάλεσαν χιλιάδες συμμετέχοντες κυρίως μαύρους από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα για το διάστημα από το 2002 έως το 2009. Οι σχεδόν 85.000 συμμετέχοντες έλαβαν ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες τους στη γυμναστική, το χρόνο που περνούν να γυμνάζονται, την ταχύτητα και την κατάσταση της υγείας τους. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο περίπου 16 χρόνια αργότερα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων ξεκίνησε το 2023.

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, οι συμμετέχοντες στην έρευνα που περπατούσαν γρήγορα για τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα κάθε μέρα είδαν μείωση των πρόωρων θανάτων κατά περίπου 20% σε σύγκριση με το μόλις 4% για τους συμμετέχοντες που περπατούσαν με αργό ρυθμό για συνολικά τουλάχιστον τρεις ώρες καθημερινά.

Πώς το περπάτημα βελτιώνει την υγεία

Το περπάτημα έχει πολλά οφέλη για την υγεία, δεδομένου ότι βοηθά στη διαχείριση του βάρους και του σακχάρου, μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου, ηρεμεί τον πόνο στις αρθρώσεις και αυξάνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το καθημερινό περπάτημα μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας ή τη νοητική παρακμή σε ανθρώπους που έχουν προδιάθεση για Αλτσχάιμερ. Η καθημερινή άσκηση μειώνει τη χοληστερόλη, οπότε περιορίζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών ασθενειών και καρκίνου. Επίσης, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει τις φλεγμονές και βελτιώνει τη δομή του εγκεφάλου.

Το γρήγορο περπάτημα έχει αποδειχτεί ότι έχει συγκεκριμένα οφέλη, όπως για παράδειγμα τη μείωση του κινδύνου εμφράγματος, αρρυθμιών και διαβήτη τύπου 2.

Κάντε την καρδιά σας να χτυπάει δυνατά

Γενικά, το περπάτημα χαρακτηρίζεται γρήγορο όταν μπορείτε να «μιλάτε», αλλά όχι να «τραγουδάτε», με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αυξήσετε το ρυθμό περπατήματος κατά δύο με τρία βήματα και να τα παρακολουθείτε με μία συσκευή μέτρησης, όπως για παράδειγμα ένα έξυπνο ρολόι.

Γενικά, οι γιατροί προτείνουν την άσκηση – γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο ή κολύμπι – το πρωί πριν πάτε στη δουλειά. Επίσης, τονίζουν ότι είναι σημαντικό να περπατάτε με τους ώμους ψηλά και να κουνάτε τα χέρια, καθώς αυτό βελτιώνει τη στάση της πλάτης αποτρέποντας τον πόνο στη μέση, βελτιώνει την αναπνοή και βοηθάει στη σωστή ισορροπία.