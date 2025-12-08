Κώστας Τουρνάς: «Το σ’ αγαπώ το λέω πολύ εύκολα, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη καταρρίπτει την ένταση»

Ο Κώστας Τουρνάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για όσα το πώς καταφέρνει να παραμένει δυνατός στη σκηνή, αλλά και για τα ευτράπελα που του έχουν συμβεί στη μακρόχρονη καριέρα του. «Τα τελευταία 15 χρόνια στη διάρκεια της ημέρας θα πάρω μια πολυβιταμίνη για να νιώσω πιο δυνατός. Το κορμί την ώρα που τραγουδάς συμμετέχει 100%. Είναι ένας μικρός πρωταθλητισμός κι ας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό γλέντι!

«Τώρα είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έκανες;»

Πέρα από τον θαυμασμό του κόσμου που είναι πάντα ευχάριστος, δεν με απασχολεί καθόλου τι λένε οι άλλοι για μένα! Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν ποτέ να ακούσουν ούτε τι κάνω. Δεν πειράζει, το κατανοώ στο βάθος.

Πολύ παλιά, στην πλατεία Συντάγματος μια Παραμονή Πρωτοχρονιάς που πήγα και είπα 2-3 τραγούδια και φεύγοντας μου λέει ένας: τώρα είσαι ευχαριστημένος δηλαδή με αυτό που έκανες, εντάξει καλά τα έκανες;”, δεν απάντησα τίποτα. Πολλές φορές μια προσωπική μας δυσαρέσκεια την κάνουμε εξαγωγή και τη φορτώνουμε και τη χρεώνουμε σε τρίτους».

«Δεν βγαίνουν σε λόγια»

Ο Τουρνάς αναφέρθηκε και στο συναίσθημα που μπορεί να εκφράσει ένας άνθρωπος μέσα από το τραγούδι, να πει δηλαδή πράγματα που δεν μπορεί να πει ο ίδιος με δικά του λόγια. «Το τραγούδι κάνει ψυχοθεραπεία στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν έχουμε όλοι την ευχέρια, την ικανότητα ή την τόλμη να εκφραστούμε όταν πρέπει και όπου πρέπει.

Ένας άνθρωπος που δεν μορφώθηκε και δουλεύει ας πούμε στην οικοδομή, πολύ δύσκολα θα πει στη γυναίκα του: “σ’ αγαπάω, είσαι μοναδική για μένα και δεν είμαι τυχαία εδώ”. Δεν μπορεί να της τα πει γιατί δεν βγαίνουν σε λόγια. Εκφράζεται λοιπόν μέσα από το τραγούδι.

Εγώ λέω το “σ’ αγαπώ” πολύ εύκολα, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη στο τέλος καταρρίπτει την ένταση. Το ’πες, το ’πα, άντε κι άλλη μία φορά σε κάποια περίσταση, δεν μπορείς να το λες συνέχεια. Στη γυναίκα μου παίρνω λουλούδια, είναι ανάγκη να της λέω όλη την ώρα “σ’ αγαπώ”; Στο τέλος θα πει “γιατί μου το λέει συνέχεια, κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ πέρα”».