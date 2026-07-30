KOVE 625X MAX Η νέα έκδοση της σειράς 625X
Μετά την KOVE 625X PRO, η σειρά 625X διευρύνεται με τη νέα KOVE 625X MAX, η οποία αναμένεται στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο.
Η έκδοση MAX διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τον πλούσιο εξοπλισμό της PRO, προσθέτοντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση ADS+ALS και δύο κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω.
Τρία προγράμματα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις απόσβεσης προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο την πίσω ανάρτηση, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του οδοστρώματος. Παράλληλα, το σύστημα μεταβάλλει αυτόματα το ύψος της σέλας από 795 έως 820 mm: Κάτω από τα 30 km/h τη χαμηλώνει, διευκολύνοντας τη στήριξη και τους ελιγμούς, ενώ πάνω από τα 50 km/h την επαναφέρει στην υψηλότερη θέση, ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της σε άσφαλτο και χώμα. Με τον συγκεκριμένο συνδυασμό τεχνολογιών και εξοπλισμού, η KOVE 625X MAX συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην κατηγορία της.
Η νέα KOVE 625X MAX αναμένεται στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο 2026, στην τιμή των 6.995 €, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών KOVE της Γκοργκόλης Α.Ε.
Βασικά χαρακτηριστικά 625X MAX
Δικύλινδρη 63 ίππων, 56,5 Nm ροπής
BOSCH EFI
Συμπλέκτης ολίσθησης
Sport / Eco Riding Modes
Ρεζερβουάρ 21 L
TFT 6,75″ με ρυθμιζόμενη γωνία
Screen Mirroring
Κάμερες Καταγραφής Εμπρός/Πίσω
Radar Τυφλού Σημείου
TPMS
Traction Control
ABS με Άμεση Off-Road Λειτουργία
KAYABA Πλήρως Ρυθμιζόμενο USD Πιρούνι
Ηλεκτρονική Πίσω Ανάρτηση ADS+ALS
3 Προγράμματα Λειτουργίας Ανάρτησης
Αυτόματη Ρύθμιση Ύψους Σέλας
Διαδρομές αναρτήσεων 180 / 230 mm
Ακτινωτοί τροχοί 19” – 17”
Pirelli ελαστικά
2 εμπρός δίσκοι 300 mm / δαγκάνες TAISKO
Full LED φώτα & DRL σχήμα “X”
Φώτα ομίχλης
Welcome Lights
Keyless λειτουργία
Θερμαινόμενα γκριπ
Θερμαινόμενη σέλα
Ζελατίνα 3 θέσεων
Προστατευτικά κάγκελα
Προστατευτικές χούφτες
Ποδιά αλουμινίου
Κεντρικό / πλαϊνό σταντ
USB θύρα
Παροχή 12V