KOVE 625X MAX Η νέα έκδοση της σειράς 625X

Η έκδοση MAX διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τον πλούσιο εξοπλισμό της PRO, προσθέτοντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση ADS+ALS και δύο κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω.

Τρία προγράμματα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις απόσβεσης προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο την πίσω ανάρτηση, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του οδοστρώματος. Παράλληλα, το σύστημα μεταβάλλει αυτόματα το ύψος της σέλας από 795 έως 820 mm: Κάτω από τα 30 km/h τη χαμηλώνει, διευκολύνοντας τη στήριξη και τους ελιγμούς, ενώ πάνω από τα 50 km/h την επαναφέρει στην υψηλότερη θέση, ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της σε άσφαλτο και χώμα. Με τον συγκεκριμένο συνδυασμό τεχνολογιών και εξοπλισμού, η KOVE 625X MAX συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην κατηγορία της.

Η νέα KOVE 625X MAX αναμένεται στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο 2026, στην τιμή των 6.995 €, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών KOVE της Γκοργκόλης Α.Ε.

Βασικά χαρακτηριστικά 625X MAX

Δικύλινδρη 63 ίππων, 56,5 Nm ροπής

BOSCH EFI

Συμπλέκτης ολίσθησης

Sport / Eco Riding Modes

Ρεζερβουάρ 21 L

TFT 6,75″ με ρυθμιζόμενη γωνία

Screen Mirroring

Κάμερες Καταγραφής Εμπρός/Πίσω

Radar Τυφλού Σημείου

TPMS

Traction Control

ABS με Άμεση Off-Road Λειτουργία

KAYABA Πλήρως Ρυθμιζόμενο USD Πιρούνι

Ηλεκτρονική Πίσω Ανάρτηση ADS+ALS

3 Προγράμματα Λειτουργίας Ανάρτησης

Αυτόματη Ρύθμιση Ύψους Σέλας

Διαδρομές αναρτήσεων 180 / 230 mm

Ακτινωτοί τροχοί 19” – 17”

Pirelli ελαστικά

2 εμπρός δίσκοι 300 mm / δαγκάνες TAISKO

Full LED φώτα & DRL σχήμα “X”

Φώτα ομίχλης

Welcome Lights

Keyless λειτουργία

Θερμαινόμενα γκριπ

Θερμαινόμενη σέλα

Ζελατίνα 3 θέσεων

Προστατευτικά κάγκελα

Προστατευτικές χούφτες

Ποδιά αλουμινίου

Κεντρικό / πλαϊνό σταντ

USB θύρα

Παροχή 12V