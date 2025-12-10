«Κραυγή» από τον πατέρα της Μαντλίν ΜακΚάν: «Υπήρχαν στιγμές που πνιγόμουν» - Οργή για τα media

Έκκληση για μεγαλύτερο έλεγχο στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τον τρόπο που κάλυψαν την υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, έκανε ο πατέρας του κοριτσιού από τη Βρετανία που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς σε ηλικία 3 ετών το 2007 και έκτοτε δεν έχει βρεθεί.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC, ο Τζέρι ΜακΚάν τόνισε ότι βασανιζόταν για πολλά χρόνια από την «κατάχρηση εξουσίας» των media, κάνοντας λόγο για «επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις» στην έρευνα για την Μαντλίν, η οποία εξαφανίστηκε όταν βρισκόταν με τους γονείς της σε θέρετρο της Πορτογαλίας.

Όπως σημείωσε, η «εισβολή» αυτή είχε «τεράστιο τίμημα» στην οικογένειά του. «Αντιμετωπίζαμε διαρκή προβολή και παραπλανητικούς τίτλους για 15 μήνες ή και περισσότερο, που μας ανάγκασαν να προχωρήσουμε σε νομικές ενέργειες για να το σταματήσουμε», δήλωσε ο Τζέρι ΜακΚάν.

«Είμαστε τυχεροί. Επιβιώσαμε. Είχαμε τεράστια υποστήριξη. Αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθα σαν να πνιγόμουν. Ήταν τα μέσα ενημέρωσης πρωτίστως, όχι η κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν, που χαρακτηρίστηκαμε arguido (ύποπτοι)», υπογράμμισε, σύμφωνα με τον Guardian.

«Γνωρίζαμε τη νομική διαδικασία. (Αλλά) ήταν αυτό που συνέβαινε και ο τρόπος που παρουσιάζονταν τα πράγματα, που σε έκαναν να αισθάνεσαι ασφυξία και θαμμένος. Ένιωθες ότι δεν υπήρχε διέξοδος», είπε.

«Υποστήκαμε τέρατα»

Ο ΜακΚάν και η σύζυγός του Κέιτ, ήταν μεταξύ των περισσότερων από 30 ατόμων που υπέγραψαν επιστολή προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καλώντας τον να επανεκκινήσει την έρευνα για την αμφιλεγόμενη σχέση μεταξύ των media και της αστυνομίας.

Όπως τόνισε ο ΜακΚάν, η οικογένειά του υπέστη «τέρατα» από τμήματα του Τύπου, με τους δημοσιογράφους να «στρατοπεδεύουν» έξω από το σπίτι του για πολλούς μήνες μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν.

«Δημοσιογράφοι έρχονταν στο σπίτι, φωτογράφοι κυριολεκτικά χτυπούσαν τις κάμερές τους στο παράθυρο του αυτοκινήτου μας, τη στιγμή που είχαμε δίχρονα δίδυμα στο πίσω κάθισμα τα οποία ήταν τρομοκρατημένα. Πόσο οδυνηρό είναι αυτό για σένα ως γονέα... Είναι οι μισές αλήθειες. Είναι η επινόηση ιστοριών για να ταιριάξουν στην ατζέντα, αντί για την αλήθεια, αυτό που καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε ο πατέρας της Μαντλίν ΜακΚάν.