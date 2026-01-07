«Κράζουν» την Ροντρίγκεζ για το φόρεμα - Πόσοι μισθοί χρειάζονται στη Βενεζουέλα για να αγοραστεί

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ δεν προτιμά τα «ήσυχα» χρώματα. Έτσι, δεν προκάλεσε εντύπωση ότι στην τελετή ορκωμοσίας της ως η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε με ένα πράσινο φόρεμα. Αυτό που προκάλεσε ωστόσο, ήταν η τιμή του.

Η εμφάνιση της Ντέλσι Ροντρίγκεζ στην τελετή ορκωμοσίας της άναψε φωτιές, με τους απλούς πολίτες στη Βενεζουέλα να σχολιάζουν την τιμή του.



Το πράσινο φόρεμα που επέλεξε η 56χρονη Ροντρίγκεζ, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και «οικονομικό», αν αναλογιστεί κανείς την περίσταση. Για τους πολίτες της Βενεζουέλας ωστόσο, ισοδυναμεί με... χιλιάδες μηνιάτικα.



REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Το φόρεμα των 742 δολαρίων



Το μίντι πράσινο φόρεμα της Ντέλσι Ροντρίγκεζ, το οποίο συνδύασε με «ήσυχες» nude γόβες είναι του ιταλικού οίκου Chiara Boni. Στην ιστοσελίδα του οίκου, το συγκεκριμένο φόρεμα δεν εμφανίζεται πλέον ως διαθέσιμο, ωστόσο σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οποιοσδήποτε μπορεί να το αγοράσει αν καταβάλει 742 δολάρια (635 ευρώ).



Σίγουρα, δεν πρόκειται για ένα «απλησίαστο» ρούχο, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους πολίτες της Βενεζουέλας, όπως σημειώνουν χρήστες του X.



Μόλις 1.767 μήνες δουλειάς



Στη Βενεζουέλα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 130 μπολιβάρ, που ισοδυναμεί με 0,42 δολάρια (0,36 ευρώ).



Για να κερδίσει κάποιος πολίτης στη Βενεζουέλα 742 δολάρια, με μισθό 0,42 δολάρια, θα χρειαστεί να δουλεύει μόλις... 1.767 μήνες. Αν για όλο μάλιστα δεν χαλάει ούτε μισό μπολιβάρ για φαγητό ή άλλες ανάγκες, τότε σε μόλις... 147 χρόνια θα είναι σε θέση να το αγοράσει.