Κρίση στο γάλα: Η ευλογιά μειώνει δραματικά την παραγωγή - Σε κίνδυνο και η φέτα

Σοβαρή έλλειψη γάλακτος στις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες, με μειώσεις έως 40% στην πρώτη ύλη φέρνει η εξάπλωση της ευλογιάς.

Η μαζική θανάτωση αιγοπροβάτων δημιουργεί δραματική μείωση στη διαθεσιμότητα πρώτης ύλης. Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε κρίσιμο σημείο.

Δεν είναι μόνο οι μικρές τυροκομικές μονάδες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, αλλά και τρεις τουλάχιστον μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες με ισχυρή παρουσία στην παραγωγή φέτας, όπως αναφέρει η Καθημερινή. Οι επιχειρήσεις αυτές, που εδρεύουν στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, είχαν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές για την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά φέτας. Η φέτα αποτελεί στρατηγικό εξαγώγιμο προϊόν για την Ελλάδα, με τις εξαγωγές το 2024 να ξεπερνούν τα 788 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,73% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Θλιβερά τα στοιχεία για την ευλογιά

Από τον Αύγουστο 2024 έως τον Σεπτέμβριο 2025, περίπου 328.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς. Μόνο κατά το δίμηνο Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν 580 νέες εστίες σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.



Η γεωγραφική κατανομή των νέων εστιών ευλογιάς:

Θεσσαλία: 233 εστίες

Κεντρική Μακεδονία: 134 εστίες

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 95 εστίες

Μείωση στην παραγωγή γάλακτος

Στη Θεσσαλία, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, οι παραδοθείσες ποσότητες συμβατικού πρόβειου γάλακτος μειώθηκαν σε 5.901 τόνους από 6.211 τόνους τον Αύγουστο, καταγράφοντας πτώση 5%. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο και τις επόμενες εβδομάδες. Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, τα αποθέματα γάλακτος εξαντλούνται ταχύτατα, δημιουργώντας προβλήματα ακόμη και εκτός της κύριας γαλακτικής περιόδου.



Οι προσδοκίες του κλάδου εστιάζονται στην πτώση της θερμοκρασίας με την έλευση του χειμώνα, η οποία αναμένεται να περιορίσει την εξάπλωση της ζωονόσου. Η γαλακτική περίοδος στην Ελλάδα εκτείνεται συνήθως από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, καθιστώντας κρίσιμη την κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζοντας ότι τα μέτρα βιοασφάλειας δεν επαρκούν. Απαιτεί άμεσες και ρεαλιστικές αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο για τη θανάτωση των ζώων αλλά και για την αδυναμία αγοράς ζωοτροφών. Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι οι παραβάσεις των μέτρων από κτηνοτρόφους προκύπτουν κυρίως από απεγνωσμένες προσπάθειες επιβίωσης και όχι από παραβατική νοοτροπία.