Κρυοσυντήρηση ωαρίων: όταν η επιστήμη συναντά την ψυχολογία της ελευθερίας

Η απόφαση μιας γυναίκας να καταψύξει τα ωάριά την δεν είναι μόνο βιολογική — είναι και βαθιά προσωπική. Όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν αυτή τη διαδικασία, είτε για ιατρικούς λόγους είτε για να κρατήσουν ανοιχτή την πόρτα της μητρότητας στο μέλλον. Πέρα όμως από την τεχνολογία, η κρυοσυντήρηση είναι μια εμπειρία γεμάτη συναισθήματα: ελπίδα, αυτονομία, αλλά και προβληματισμό. Για πολλές γυναίκες, η πράξη αυτή συμβολίζει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στον χρόνο και στις επιλογές τους — μια μορφή ενδυνάμωσης απέναντι στο βιολογικό ρολόι και στις κοινωνικές πιέσεις. Είναι η στιγμή που λες «ορίζω εγώ το πότε».

