KTM 790 Adventure MY24 – Νέα τιμή και δώρο το ΚΤΜ Tech Pack

Από σήμερα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η KTM 790 ADVENTURE ΜΥ24 έχει νέα μειωμένη τιμή στα 10.990€ και με την αγορά της παρέχεται δώρο το KTM Tech Pack αξίας €1.023. Το ηλεκτρονικό πακέτο ξεκλειδώνει μοναδικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις για βελτιωμένη οδηγική εμπειρία:

• Το παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα Rally Mode

• το σύστημα Quickshifter+, για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη και προς τις δυο κατευθύνσεις (ανεβάσματα και κατεβάσματα).

• το σύστημα MSR (Motor Slip Regulation) που αποτρέπει την ολίσθηση του πίσω τροχού κατά την επιβράδυνση

• το πάντα χρήσιμο για τουρισμό μεγάλων αποστάσεων σύστημα cruise control.

Ανακαλύψτε τις πλήρως εξοπλισμένες KTM 790 ADVENTURE ΜΥ24 που πλέον διαθέτουν δωρεάν επέκταση εργοστασιακής εγγύησης έως τέσσερα έτη, δωρεάν οδική βοήθεια αλλά και δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της Santander Consumer Finance.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο δίκτυο συνεργατών ΚΤΜ!