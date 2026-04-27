KTM MX Junior Academy 2026

Μετά τη θετική ανταπόκριση που σημείωσαν οι περσινές ημερίδες, η διοργάνωση μαθημάτων οδήγησης Motocross για παιδιά κι εφήβους, συνεχίζεται και το 2026. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 4 έως 16 ετών κι έχει ως βασικό στόχο την:

• Εκμάθηση του σωστού χειρισμού της μοτοσυκλέτας

• Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας

• Σωστή χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού

• Βελτιώση της φυσικής τους κατάστασης

• Υιοθέτηση υγιούς αθλητικού πνεύματος

• Γνωριμία με τους κανόνες του αθλήματος, εντός και εκτός πίστας

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε παιδιά που δεν διαθέτουν δική τους μοτοσυκλέτα, καθώς η ακαδημία διαθέτει κάποιες μοτοσυκλέτες για την κάλυψη των αναγκών.

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις:

• Ζάκυνθος (Μάιος 2026)

• Αίγιο - Mx Land Aigio (Σεπτέμβριος 2026)

• Νέα Μηχανιώνα (Οκτώβριος 2026)

και θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία, αλλά και τις λεπτομέρειες συμμετοχής κάθε ημερίδας.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο πιστοποιημένος προπονητής και βετεράνος αθλητής του Motocross, Γιώργος Ηλιόπουλος (Frozen). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6973247983 ή στο e-mail: iliopfrozen@yahoo.gr