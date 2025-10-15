Κυριάκος Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Η μεγαλύτερη ανάταξη του ΕΣΥ από την ίδρυσή του

Νέο ογκολογικό κέντρο απέκτησε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», τα εγκαίνια της οποίας έγιναν το πρωί της Τετάρτης (15/10) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ογκολογική μονάδα, που κατασκευάστηκε χάρη σε δωρεά της ΑΜΚΕ «Αιγέας» του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και είναι η πρώτη που φιλοξενείται σε ξεχωριστό κτήριο σε δημόσιο νοσοκομείο, καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 31 θέσεις θεραπείας, έναντι οκτώ που είχε μέχρι πρότινος. Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς ανά έτος, 41% περισσότερους σε σύγκριση με το 2019, καθιστώντας το «Αττικό» ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή του νοσοκομείου Σπύρο Αποστολόπουλο και τη Διευθύντρια του Κέντρου, Αμάντα Ψυρρή, και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες υποδομές και τις δυνατότητες του χώρου θεραπείας ως προς τη φροντίδα των ασθενών.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Κλινική για εξατομικευμένη περίθαλψη

Το Κέντρο διαθέτει κλινική επιζώντων, που προσφέρει στήριξη στους ασθενείς από τη διάγνωση έως την ίαση, προσφέρει εξατομικευμένη περίθαλψη, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε όγκου, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως μονάδα που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να καταστεί Comprehensive Cancer Center.

Η μονάδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, κατάλληλους χώρους θεραπείας, καθώς και ειδικούς χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του ΕΣΥ από την ίδρυσή του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το νέο Ογκολογικό Κέντρο Θεραπείας στην Αθήνα, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες στον δωρητή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την «διακριτική» του προσφορά, η οποία αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το νέο Κέντρο, το οποίο ήδη λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα παρέχει στους ασθενείς με καρκίνο θεραπείες όχι μόνο υψηλής ποιότητας, αλλά και σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Παράλληλα, θα φέρει τη χώρα στην πρώτη γραμμή της έρευνας για την ιατρική ακριβείας και τις εξειδικευμένες θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη το γενετικό προφίλ του κάθε όγκου.

Αναφερόμενος στη συνολική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τη σημαντική αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης (από 90 εκατ. σε 150 εκατ. ευρώ), την αύξηση χειρουργείων και χημειοθεραπειών, και την ενίσχυση του προσωπικού.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης το 2026

Τέλος, υπογράμμισε ότι με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έως τα μέσα του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η «μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών» του ΕΣΥ από την ίδρυσή του, σε συνδυασμό με την έμφαση στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την προληπτική ιατρική.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ευρύτερη ενίσχυση του «Αττικόν» κατά τα τελευταία έξι χρόνια, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το Νοσοκομείο “Αττικόν” έχει αύξηση προσωπικού 17,37%, έχει αύξηση επισκέψεων εξωτερικών ασθενών 5,10%, έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί 41,31%, έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί σε ασθενείς 55,12%, έχει αύξηση στις νοσηλείες 12,91%, έχει αύξηση στα χειρουργεία, παραγωγή δηλαδή έργου 44,71%.

Επίσκεψη στα νέα «Επείγοντα»

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του «Αττικόν», το οποίο αναμένεται να εφημερεύσει για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις 30 Οκτωβρίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων δομών υγείας. Το ΤΕΠ επεκτάθηκε κατά 800 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με τον αρχικό χώρο και πλέον καλύπτει 2.500 τ.μ., πληρώντας τα νέα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Τα εξεταστήρια υπερτριπλασιάστηκαν, από 10 σε 36, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής, ενώ η δυναμικότητα της αίθουσας αναζωογόνησης διπλασιάστηκε και πλέον διαθέτει οκτώ θέσεις.