Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενέργεια, οικονομία, AI και μικροδορυφόροι - Το μήνυμα για τη Μέση Ανατολή

Με αναφορά στην Ημέρα της Μητέρας και σε προσωπικές μνήμες από τη μητέρα του, ξεκίνησε την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν περάσει σε μια σειρά παρεμβάσεων και κυβερνητικών πρωτοβουλιών που αφορούν την ενέργεια, την οικονομία, την εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτική προστασία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες ενεργειακές ρυθμίσεις για την αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ, αλλά και στη σημαντική αύξηση των ρυθμίσεων οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον βασιλιά της Ιορδανίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ξεχώρισε και τη νέα στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - ΗΑΕ στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, με τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου», αλλά και στην εισαγωγή ολοκληρωμένου πλαισίου αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στην ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στην επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας, στην επέκταση των «Απάτητων Παραλιών», στις αθλητικές υποδομές στα Ιωάννινα, στα εγκαίνια του νέου μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», αλλά και στην εκτόξευση νέων ελληνικών μικροδορυφόρων για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.