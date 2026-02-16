WRC 2026 Ράλλυ Σουηδίας: Κυριαρχία Έβανς και Toyota

Η ομάδα Toyota Gazoo Racing World Rally Team εξασφάλισε τις θέσεις στο βάθρο για δεύτερη φορά σε ισάριθμους γύρους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι FIA 2026, με τον Έλφιν Έβανς να κατακτά άλλη μια νίκη στα χιόνια του Ράλι Σουηδίας, ηγούμενος ενός εμφατικού 1-2-3-4 στον τερματισμό. Μετά το 1-2-3 στο Ράλι Μόντε Κάρλο του περασμένου μήνα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας κατασκευαστής κατακτά όλες τις θέσεις του βάθρου σε συνεχόμενους γύρους του WRC από τότε που το έκανε η Citroen το 2010. Το κατόρθωμα αυτό είχε επιτευχθεί τελευταία φορά στους δύο πρώτους αγώνες μιας σεζόν, όταν η Audi το έκανε στο Μόντε Κάρλο και τη Σουηδία το 1984.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Έβανς και ο συνοδηγός του Σκοτ Μάρτιν κερδίζουν το μοναδικό καθαρά χειμερινό ράλι του WRC και η τρίτη τους νίκη στην Σουηδία συνολικά. Αυτό κάνει τον Ουαλό Έβανς έναν από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της διοργάνωσης εκτός των σκανδιναβικών χωρών, καθώς ισοφαρίζει τον αριθμό των νικών που πέτυχε ο teammate του Σεμπαστιάν Οζιέ, ενώ επίσης ισοφαρίζει και τους Κένεθ Έρικσον και Τόμι Μάκινεν που έχουν από τρεις νίκες.

Έλφιν Έβανς (δεξιά) και Σκοτ Μάρτιν (αριστερά) οι νικητές του αγώνα

Μάχη ως το τέλος

Όπως και το 2025, η νίκη του Έβανς ήρθε μετά από μια συναρπαστική μάχη με τον teammate του Τακαμότο Κατσούτα , η οποία κράτησε μέχρι την τελευταία ημέρα. Ο Έβανς είχε παραχωρήσει το προβάδισμα στον Κατσούτα αργά την Παρασκευή, αφού αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες, τερματίζοντας δεύτερος, αλλά ανέκτησε την πρωτοβουλία το Σάββατο και πήρε προβάδισμα 13,3 δευτερολέπτων στο τελευταίο σκέλος.

Οι Έβανς και Κατσούτα κατέκτησαν από μία νίκη στο διπλό πέρασμα της ειδικής διαδρομής Βάστερβικ το πρωί της Κυριακής, αλλά ο Έβανς "έγραψε" πολύ καλό χρόνο στο Power Stage που τερμάτισε τον αγώνα για να σφραγίσει τη νίκη με 14,3 δευτερόλεπτα διαφορά. Επίσης, ξεπέρασε τον Κατσούτα κατά ένα δευτερόλεπτο, κατακτώντας την κορυφή της κατάταξης της Super Sunday και τερματίζοντας δεύτερος στην Power Stage, μόλις 0,1 δευτερόλεπτα μακριά από τον καλύτερο χρόνο, για να αποκτήσει μια σημαντική διαφορά 34 βαθμών και να πάρει το προβάδισμα του πρωταθλήματος.

Με συνοδηγό τον Άαρον Τζόνστον, ο Ιάπωνας οδηγός Κατσούτα εντυπωσίασε για άλλη μια φορά στους ταχύτατους χιονισμένους δρόμους, τερματίζοντας στο βάθρο για δεύτερο συνεχόμενο Ράλι Σουηδίας και για όγδοη φορά στην καριέρα του στο WRC.

Ο νεαρός Φινλανδός οδηγός Σάμι Παζάρι, μαζί με τον συνοδηγό του Μάρκο Σάλμινεν, έλαμψε επίσης στις χειμερινές συνθήκες, τερματίζοντας τρίτος στην γενική κατάταξη, αφήνοντας πίσω του ένα δύσκολο Ράλι Μόντε Κάρλο. Μετά από δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές το Σάββατο, ο Παζάρι μπήκε στην τελευταία ημέρα με διαφορά 12,1 δευτερολέπτων πίσω από τον Κατσούτα και τελικά εξασφάλισε το δεύτερο βάθρο της καριέρας του, ισοφαρίζοντας την τρίτη θέση που είχε κατακτήσει στο Ράλι Ιαπωνίας 2025.

Ο Σουηδός Όλιβερ Σόλμπεργκ έφτασε στον αγώνα της πατρίδας του επικεφαλής του πρωταθλήματος μετά από μια εκπληκτική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο, αλλά αυτό τον έφερε πρώτο στις εκκινήσεις των ειδικών διαδρομών την απαιτητική πρώτη μέρα ανοίγοντας τους χιονισμένους δρόμους. Αυτός και ο συνοδηγός του Έλιοτ Έντμοντσον αργότερα ανέκαμψαν για να τερματίσουν τέταρτοι, ολοκληρώνοντας το εξαιρετικό αποτέλεσμα της ομάδας και κερδίζοντας επιπλέον βαθμούς με την τρίτη θέση στο Super Sunday και την τέταρτη στην Power Stage.

Ο Ιταλός οδηγός Λορέντζο Μπερτέλι απόλαυσε για άλλη μια φορά την εμπειρία της οδήγησης ενός από τα αγαπημένα του ράλι στο τιμόνι ενός GR YARIS Rally1 μέσω του προγράμματος πελατών TGR-WRT. Κάνοντας μια ενθουσιώδη και ευπρόσδεκτη επιστροφή στο service park του WRC μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Μπερτέλι και ο συνοδηγός του Σιμόνε Σκατολίν τερμάτισαν 15οι συνολικά μετά από κάποιο χρόνο που χάθηκε λόγω ζημιάς στα ελαστικά το πρωί της Παρασκευής. Στην κατηγορία WRC2, υπήρξε επίσης ένα αξιοσημείωτο 1-2 για το αυτοκίνητο GR Yaris Rally2 στα χέρια ομάδων πελατών. Ο Φινλανδός Ρουπ Κορχόνεν κατέκτησε τη νίκη με συνοδηγό την Άνσι Βινίκα (συμμετοχή της Rautio Motorsport και προετοιμασία/συντήρηση από την Printsport) τερματίζοντας 10,2 δευτερόλεπτα μπροστά από τους συμπατριώτες τους Σούνινεν- Χούσι με το GR Yaris Rally2 που είχε προετοιμαστεί από την Delta Rally.

Τι ακολουθεί;

Το θρυλικό Safari Rally Kenya – ο μόνος αφρικανικός γύρος του WRC – φιλοξενεί τον τρίτο γύρο του WRC στις 12-15 Μαρτίου. Από την επιστροφή του στο ημερολόγιο το 2021, η διοργάνωση συνεχίζει να προσφέρει εξαντλητικές συνθήκες σε ανώμαλους και βραχώδεις δρόμους, καθώς και υψηλές ταχύτητες σε ανοιχτές πεδιάδες.

Οι ειδήσεις των πρωταγωνιστών

Ακίο Τογιόντα (Πρόεδρος TGR-WRT) «Έλφιν Σκοτ, συγχαρητήρια που γίνατε πρωταθλητές ράλι χιονιού για δύο συνεχόμενα χρόνια!

Ο Έλφιν πήρε τη νίκη, με τον Τακαμότο στη δεύτερη θέση. Ήθελα ο Έλφιν να κερδίσει πολλούς βαθμούς από τα πρώτους αγώνες της σεζόν και ταυτόχρονα ήθελα ο Τακαμότο να φτάσει σύντομα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου... Παρακολούθησα το ράλι με τα ίδια συναισθήματα όπως πέρυσι. Αλλά η φετινή Σουηδία είχε μια μεγάλη διαφορά από πέρυσι κατά κάποιο τρόπο: την απόδοση των νέων οδηγών. Χάρη στον Σάμι στην τρίτη θέση και τον Όλιβερ στην τέταρτη, πετύχαμε τον τερματισμό 1-2-3-4.»



Γιάρι Μάτι Λάτβαλα (Επικεφαλής Ομάδας) «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι με αυτό το αποτέλεσμα 1-2-3-4 και είναι εκπληκτικό να βλέπουμε το επίπεδο απόδοσης που είχαμε σε αυτούς τους δύο πρώτους γύρους της σεζόν. Μετά το Ράλι Μόντε Κάρλο, περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρότερη πρόκληση εδώ στη Σουηδία. Παρόλα αυτά, οι οδηγοί μας κατάφεραν να ανταγωνιστούν και μεταξύ τους και να φέρουν τα αυτοκίνητα πίσω χωρίς μεγάλα λάθη.»



Έλφιν Έβανς (Οδηγός αυτοκινήτου 33) «Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο για εμάς και για όλη την ομάδα εδώ στη Σουηδία. Το αυτοκίνητο ήταν καταπληκτικό στην οδήγηση, οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα να οδηγείς σε αυτές τις γρήγορες ειδικές διαδρομές σε τόσο ωραίες χειμερινές συνθήκες, και όταν νιώθεις καλά στο αυτοκίνητο, είναι πάντα μια ευχαρίστηση. Ήταν ένα υπέροχο ξεκίνημα για τη χρονιά, αλλά είναι ακόμα νωρίς και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά.»

