WRC Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Κυριαρχία της Toyota

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ εξασφάλισε μια εκπληκτική νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, τερματίζοντας εμπρός από τους Έλφιν Έβανς και Σεμπαστιάν Οζιέ με την Toyota Gazoo Racing World Rally Team να κάνει ένα εντυπωσιακό 1-2-3 σε μια εξαιρετικά δύσκολη (λόγω συνθηκών) διοργάνωση του θρυλικού αγώνα.Ξεκινώντας την πρώτη τους σεζόν στην ομάδα TGR-WRT Rally1 με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, ο Σόλμπεργκ και ο συνοδηγός του Έλιοτ Έντμοντσον έχουν πλέον κατακτήσει δύο νίκες από τις δύο πρώτες τους συμμετοχές με το αυτοκίνητο GR Yaris Rally1, μετά τη νίκη τους στο ντεμπούτο τους στο περσινό Ράλι Εσθονίας.



Σύμφωνα με την παράδοση, το Ράλλυ Μόντε Κάρλο ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από το Μονακό. Πριν όμως το πρώτο αυτοκίνητο περάσει την ράμπα εκκίνησης στο λιμάνι του πριγκιπάτου, ο Sebastien Ogier βοήθησε στην αποκάλυψη του GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition, τo οποίo σηματοδοτεί την επιτυχία του με την κατάκτηση του τίτλου το 2025, ισοφαρίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Solberg ηγήθηκε του αγώνα από τη δεύτερη ειδική διαδρομή το βράδυ της Πέμπτης και ο 24χρονος γίνεται ο νεότερος νικητής του Ράλλυ Μόντε Κάρλο στη σύγχρονη εποχή, νεότερος λίγο λιγότερο από ένα χρόνο από ό,τι ήταν ο Οζιέ όταν σημείωσε την πρώτη από τις 10 νίκες του στον αγώνα το 2009. Ο Solberg είναι επίσης το πρώτο μέλος της διάσημης οικογένειάς του που κερδίζει τον αγώνα. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το βάθρο καταλαμβάνεται αποκλειστικά από έναν μόνο κατασκευαστή στη διοργάνωση από το 2015, και η πρώτη φορά που η Toyota πετυχαίνει αυτό το κατόρθωμα. Η νίκη του Σόλμπεργκ είναι η έβδομη που επιτυγχάνεται με αυτοκίνητο Toyota στο Μόντε Κάρλο.

Ενώ ο αγώνας φημίζεται για τις χειμερινές καιρικές συνθήκες στους δρόμους των Γαλλικών Άλπεων, η φετινή έκδοση ήταν η πιο απαιτητική εδώ και πολλά χρόνια. Οι περισσότερες ειδικές διαδρομές ήταν καλυμμένες με χιόνι, πάγο, βροχή και λάσπη, με ελάχιστη στεγνή άσφαλτο. Ο Σόλμπεργκ δεν είχε τερματίσει ποτέ ψηλότερα από την 14η θέση σε έξι προηγούμενες συμμετοχές στον αγώνα (με αυτοκίνητα μικρότερων κατηγοριών), αλλά φαινόταν σίγουρος και χαλαρός στο τιμόνι του GR Yaris Rally1 του. Οι συνθήκες έφεραν πολλές πιθανές παγίδες και ο Σόλμπεργκ βγήκε από τον δρόμο σε μια ειδική διαδρομή το Σάββατο, αλλά κατάφερε όχι μόνο να επιστρέψει στο δρόμο αλλά και να κερδίσει την ειδική. Στο τελευταίο σκέλος της Κυριακής στα βουνά πάνω από το Μονακό οι αγωνιζόμενοι είχαν να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες πάγου και χιονιού, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής διαδρομής Col de Turini, και ο Σόλμπεργκ είχε μερικές μικροεξόδους, αλλά τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 51,8 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο Έβανς και ο συνοδηγός του Σκοτ Μάρτιν τερμάτισαν δεύτεροι, κατακτώντας την πέμπτη τους θέση στο βάθρο στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο μετά από επτά προσπάθειες με την TGR-WRT. Κέρδισαν επίσης την Power Stage, και ήρθαν δεύτεροι στην κατάταξη Super Sunday (ως το ταχύτερο πλήρωμα του Rally1) ξεκινώντας τη σεζόν με ισχυρή βαθμολογική συγκομιδή. Ο Οζιέ, είχε μια σκληρή μάχη με τον Έβανς για μεγάλο μέρος του αγώνα, προτού τελικά τερματίσει τρίτος, ανεβαίνοντας στο 15ο βάθρο από τις 17 συμμετοχές του στον αγώνα, ενώ ήταν και ο τρίτος ταχύτερος στην Power Stage.

Τι ακολουθεί;

Το Ράλι Σουηδίας (12-15 Φεβρουαρίου) είναι ο μόνος πλήρης χειμερινός αγώνας της σεζόν που διεξάγεται σε χιόνι και πάγο. Για τον λόγο αυτό μεταλλικά καρφιά που τοποθετούνται στα ελαστικά εφαρμόζουν στην επιφάνεια για να παρέχουν πρόσφυση και να επιτρέπουν μερικές από τις υψηλότερες ταχύτητες της χρονιάς.

Αποσπάσματα δηλώσεων

Ακίο Τογιόντα (Πρόεδρος TGR-WRT)

«Όλιβερ και Έλιοτ, συγχαρητήρια για τη νίκη σας! Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να σας συγχαρώ για δεύτερη φορά τόσο σύντομα. Χαίρομαι που έχω τόσο αξιόπιστους συμπαίκτες στην οικογένεια της Toyota Gazoo Racing WRT. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους άλλους οδηγούς και συνοδηγούς που βοήθησαν να γίνει το 1-2-3 για την TGR-WRT στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Ως οδηγοί που θέλουν επίσης να κερδίσουν, είμαι σίγουρος ότι ένιωσαν κάποια απογοήτευση, αλλά τους εκτιμώ πραγματικά που οδηγούν πάντα με τόση συνέπεια και υποστηρίζουν την ομάδα.»



Γιάρι Μάτι Λάτβαλα (Επικεφαλής Ομάδας)

«Το να έχουμε τρία από τα πληρώματά μας να καταλαμβάνουν το βάθρο στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι το πιο δύσκολο ράλι του πρωταθλήματος και αυτή τη χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες ήταν φρικτές σε ορισμένα σημεία και χαίρομαι για μια φορά που δεν οδηγούσα ο ίδιος.

Είναι υπέροχο που έχουμε έναν νέο νικητή αυτού του αγώνα, τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, του οποίου η απόδοση ήταν απίστευτη απέναντι στους πιο έμπειρους οδηγούς. Είχε κάποιες στιγμές, όπως και οι περισσότεροι οδηγοί, αλλά πάντα χρειάζεται τύχη καθώς και ικανότητα για να κερδίσεις αυτό τον αγώνα και αυτό είναι ένα απίστευτο ξεκίνημα για αυτόν με την ομάδα μας.»



Όλιβερ Σόλμπεργκ

«Το να κερδίσω το Rallye Monte-Carlo είναι ένα απίστευτο αποτέλεσμα και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, και ίσως το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Θέλω απλώς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, για την πίστη τους στο να με κάνουν εργοστασιακό οδηγό. Είναι ο δεύτερος αγώνας που κάνουμε μαζί και η δεύτερη νίκη μας. Όταν οι συνθήκες ήταν δύσκολες, προσπάθησα να πιέσω στο χιόνι και τον πάγο, και νομίζω ότι εκεί κατάφερα να κάνω τη διαφορά.