Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας - «Μπαίνει τέλος στον λαβύρινθο της πολυνομίας»

Για ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση του πιο αποτελεσματικού, πιο δίκαιου και πιο φιλικού στον πολίτη κράτους, με το οποίο μπαίνει τέλος στο λαβύρινθο της πολυνομίας, έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπεραμυνόμενος του νέου Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - «Νικόλαος Ταγαράς», ο οποίος κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.



«Από το κράτος της ασάφειας, περνάμε στο κράτος των καθαρών κανόνων. Ο Κώδικας δεν είναι μια συγκέντρωση κειμένων, αλλά η μετάβαση από την αβεβαιότητα στην ασφάλεια δικαίου», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, μειώνεται ο «αόρατος φόρος της πολυνομίας» ο οποίος βαραίνει καθημερινώς την ιδιοκτησία, τον πολίτη, την επένδυση και «πληρώνεται» μέσα από τις καθυστερήσεις, τις συγκρούσεις και τα δικαστήρια.



Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για ένα τιτάνιο έργο που χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί και για το οποίο εργάστηκε εντατικώς και αφιλοκερδώς η ειδική επιτροπή με μέλη εγνωσμένου κύρους στο αντικείμενο της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας.

Δωρεάν πλοήγηση από σήμερα

Μάλιστα, αναφερόμενος στη ψηφιακή βάση που δημιουργείται, η οποία θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο το σύνολο του ισχύοντος πλαισίου, επεσήμανε πως από σήμερα κάθε πολίτης θα μπορεί δωρεάν να έχει εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο του νόμου.



Ο ίδιος περιέγραψε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, λίγες μόλις ημέρες πριν ο Νίκος Ταγαράς φύγει από τη ζωή. «Αισθανόμασταν ότι δεν θα ξανανταμώσουμε. Ακόμη κι εκείνες τις στιγμές, ήθελε να μιλήσουμε για τον Κώδικα. Παρά τη δύσκολη μάχη, το μυαλό του ήταν εδώ. Μου έλεγε πως θα έρθει να μιλήσει με καροτσάκι, τελικώς δεν τα κατάφερε», όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο κλείσιμο της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη υπό τη βαριά σκιά της απώλειας του υφυπουργού.



Το νέο Κώδικα ψήφισε μόνο η ΝΔ, καθώς επί της αρχής του νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.