Λαφαζάνης: Ο Τσίπρας έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ - Απαράδεκτη η παραίτηση του διευθυντή της Αυγής

Τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από τη βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε το πρωί της Δευτέρας (8/12) ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη» την εξώθηση σε παραίτηση του διευθυντή της «Αυγής».

«Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχουν ποσοστά, δεν έχουν απήχηση στην κοινωνία. Είναι απαράδεκτο να απολύεις τον διευθυντή μιας εφημερίδας επειδή εκφράζει μια άλλη πολιτική εκτίμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι «ο Τσίπρας θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Αριστεράς. Βλέπετε ότι τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, υπάρχουν βολές στο ΠΑΣΟΚ».

«Ο Τσίπρας δεν έχει καμία αξιοπιστία»

«Είναι αδύνατο να ενώσει ο Τσίπρας την κεντροαριστερά, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία. Αν ο Τσίπρας μπορέσει να διαμορφώσει μια δυναμική επιρροής, εδώ χάνει όλο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αν μπορέσει να υπερφαλαγγίσει το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει μια τάση ισχυρή, θα προβληματιστούν όλοι αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει καμία αξιοπιστία», πρόσθεσε.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σχολίασε και την παρουσία των προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη του Παλλάς, λέγοντας ότι «την όλη εκδήλωση ο Τσίπρας την έκανε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο επικήδειος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σαν να τους είπε κύριοι άλλαξαν τα πράγματα. Δεν είπε ούτε μια λέξη για τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ξέρει ότι είναι ένοχος»

«Ό,τι και αρνητικό να πει ο Τσίπρας για μένα είναι τιμητικό», είπε σχετικά με τις αναφορές στο πρόσωπό του από τον πρώην πρωθυπουργό στην «Ιθάκη».

Σημείωσε, δε, ότι «σταρ ήταν και ο Κασσελάκης, πού πήγε σήμερα; Αυτό που βλέπουμε είναι ένα επικοινωνιακό σόου. Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα θα πάθει συγκοπή γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος και ότι εγώ είμαι ο αληθινός ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπάτησε τον λαό με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, με την κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα, έκανε συμμαχίες με όσους επέκρινε».