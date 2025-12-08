Φάμελλος: Δεν βγάζω τον Τσίπρα από την εξίσωση – Η «άρνηση» Ανδρουλάκη και η παραίτηση στην Αυγή

Aνοιχτό άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το ενδεχόμενο συμμετοχής του Αλέξη Τσίπρα σε ενωτικές πρωτοβουλίες του προοδευτικού χώρου, τονίζοντας ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού παραμένει σημαντικό. Παράλληλα, έριξε τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την «άρνησή» του στη σύγκλιση, ενώ χαρακτήρισε τη Νέα Αριστερά ως «ταλαντευόμενη».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, με έμφαση στην ενότητα και το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η «εξίσωση» του Τσίπρα



Ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την ξεκάθαρη θέση του για τον ρόλο του πρώην προέδρου, λέγοντας: «Δε βγάζω από την εξίσωση το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα και τη δυνατότητά του να συμβάλει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο και στην ενότητα του προοδευτικού χώρου.»



Τόνισε ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου είναι «μείζον» και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει τόσο τη συνομιλία με την κοινωνία, όσο και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. «Ο κόσμος παρά την ταλάντευση της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, την άρνηση Ανδρουλάκη και τις διαφορετικές αναγνώσεις από Τσίπρα, θέλει πολιτική αλλαγή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα σύγκλισης και η παραίτηση στην «Αυγή»

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του Διευθυντή στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι την έκανε δεκτή, διευκρινίζοντας πως «πρέπει να προσέχουμε να μεταδίδεται το μήνυμά μας κι από την ΑΥΓΗ, που είναι η ενότητα κι η υποχρέωση για σύγκλιση».

Όσο για την ενδεχόμενη συνεργασία με τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, τόνισε ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην αποχώρηση των στελεχών της «έχουν εκλείψει» και πως η συζήτηση παραμένει ζωντανή για μια ενωτική, προοδευτική παράταξη «ώστε να μην υπάρξει δεξιά κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές».

Σκληρή κριτική στον Μητσοτάκη



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγορώντας την για προτεραιότητες όπως «τα γαλάζια ρουσφέτια κι οι γαλάζιες ακρίδες».

Χαρακτήρισε ως «υποκριτική» την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τους αγρότες, τονίζοντας ότι «τους δρόμους τους κλείνει ο Μητσοτάκης κι όχι οι αγρότες», κατηγορώντας τον για «ερήμωση της υπαίθρου» και «εμπαγμό». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αναγκάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες, ακόμα και τους Δήμους, να βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, κόβοντας πόρους και αυξάνοντας τα βάρη στους πολίτες.