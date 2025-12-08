«Αυγή»: Ντρέπεται και η ντροπή με την «παραίτηση» του Σπύρου Σουρμελίδη

Λέξη δεν χρειάζεται να γράψω εγώ για το ποιος είναι ο Σπύρος Σουρμελίδης.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και όπως και τόσοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν βρεθεί στο ίδιο γραφείο, γνωρίζουν και για το ήθος και για την αξιοπρέπειά και για τη δημοσιογραφική καθαρή ματιά που έχει και την οποία δε διστάζει να υπερασπίζεται.

Αυτά που συμβαίνουν από χθες το μεσημέρι σε αυτό που έχει απομείνει και ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μέγιστη ντροπή για το κόμμα της «Πρώτης Φοράς».

Η δυσανεξία των συριζαίων απέναντι στους δημοσιογράφους είναι γνωστή και καταγεγραμμένη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό που ονομάζεται δημοσιογραφία, ρεπορτάζ, γνώμη, ελεύθερη άποψη.

Ούτε στα δικά τους «μαγαζιά». Και ας τα έχουν παραπεταμένα.

Η Αριστερά του... πλουραλισμού και της διαφορετικότητας αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μπαρούφα, μια φενάκη που έγινε σύνθημα στα χείλη εκείνων που κάτω από την προοδευτικότητά τους προσπαθούν να κρύψουν την αλλεργία τους στην ελεύθερη έκφραση αν δεν συμβαδίζει με τη δική τους.

Δείτε προσεκτικά: Ο διευθυντής της «Αυγής» οδηγείται σε παραίτηση επειδή το κόμμα του 5% και 6% διαφωνούσε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας για τον Τσίπρα. Επειδή το ρεπορτάζ έγραφε το αυτονόητο: Άλλα θέλει ο Τσίπρας, άλλα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Φάμελλος δηλαδή. Που ο πρώην Πρωθυπουργός τον έστειλε στον εξώστη του «Παλλάς» για να τον ακούσει να διαπιστώνει πόσο «λίγος» είναι για να ρίξει τον Μητσοτάκη και για να ηγηθεί αυτής της... αυτοοργάνωσης που έχει στο μυαλό του. Επειδή δεν απηχούσε τις απόψεις που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μα, ποιες θέσεις; Ποιες απόψεις; Χρόνο κερδίζουν οι περισσότεροι εκεί στην Κουμουνδούρου μέχρι να κάνουν τα κουμάντα τους για να δουν εάν ο πρώην Πρωθυπουργός, εν τέλει, θα γυρίσει να τους ρίξει μια ματιά για να κολακευτούν. «Σφάξε μου, αγά μου, ν' αγιάσω».

Τι ντροπή και τι θλίψη.

Ο Τσίπρας ακόμα και ως τρίτος «αποφασίζει» για τη μοίρα ανθρώπων που είχαν την ατυχία να βρεθούν στη γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ.