Μικρότερος, «καθαρός» ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο κομμάτι συριζαίων που πίστευαν ότι η πιο «καθαρή» επιλογή ήταν ο Πολάκης.

Ως προς το τι πρεσβεύει και ποιο μήνυμα στέλνει στο πολιτικό ακροατήριο, μεταξύ μας, δεν είχαν άδικο.

Ο Πολάκης κατέβηκε με ένα δικό του μανιφέστο με θέσεις και απόψεις που ακόμα και για τον ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται «δύσκολες». Για τον Τσίπρα του Παλλάς, ούτε λόγος να γίνεται.

Η επιστροφή όμως του πρώην πρωθυπουργού στα πολιτικά πράγματα, η εξαϋλωση που θα έρθει για ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά της Νέας Αριστεράς, επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια ότι εν τέλει η Κουμουνδούρου μπορεί - ίσως και να πρέπει - να καταλήξει στα χέρια του Πολάκη.

Η πρόσφατη συνέντευξή του στον Στραβελάκη πιστοποίησε ότι ο Πολάκης δεν το κουνάει ρούπι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε και που να πάει. Αλλά επειδή εσχάτως προς την έξοδο υπάρχει μεγάλος συνωστισμός κάποιοι που θα μείνουν πίσω σε ένα μικρότερο, πιο «καθαρό» κόμμα θα αναζητήσουν πρόεδρο...