Συνεδριάζει την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, σε μια συνάντηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων και συζητήσεων για τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 13:00 το μεσημέρι και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, έναν χώρο που συχνά επιλέγεται για κρίσιμες εσωκομματικές διαβουλεύσεις.



Την έναρξη των εργασιών θα σηματοδοτήσει η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί επί των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων και να δώσει τον τόνο για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο της ομιλίας του, εκτιμάται ότι θα αναφερθεί στις προτεραιότητες του κόμματος τους επόμενους μήνες καθώς και στις προκλήσεις που διαμορφώνει η πολιτική συγκυρία με την διαφαινόμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.



Η συνεδρίαση θεωρείται σημαντική για τη συνοχή και τον προγραμματικό σχεδιασμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ τα στελέχη αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και για τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στο κοινοβουλευτικό έργο.