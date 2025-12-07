Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» μετά τις αντιδράσεις στο πρωτοσέλιδο για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Σπύρος Σουρμελίδης, διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή», υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκδοσης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το απόγευμα της Κυριακής (7/12).



Στο επίμαχο πρωτοσέλιδο αναφερόταν ότι «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ξεκάθαρα τη δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».

❗️Σε παραίτηση εξωθήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουρμελίδης, μετά την έκδοση του σημερινού φύλλου της κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως ξεκαθαρίζουν στελέχη του κόμματος, το πρωτοσέλιδο «δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ pic.twitter.com/Xcjcm45dmi — K.Sav21 (@K_Sav215) December 7, 2025

Παράλληλα, σημειωνόταν ότι ο πρώην πρωθυπουργός, στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς, «δεν επιθυμεί πλέον να μοιραστεί αποφάσεις, επιλογές προσώπων ή πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του».



Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν αντανακλά τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο».





Ο Σπύρος Σουρμελίδης ανέλαβε τη διεύθυνση της «Αυγής» στις 14 Μαρτίου 2024, διαδεχόμενος τη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά, και η παραίτησή του φαίνεται να σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της εφημερίδας.