Κραυγή αγωνίας από εργαζόμενους σε «Αυγή»-«Κόκκινο»: «Θέμα επιβίωσης, να δώσει άμεσα λύση ο ΣΥΡΙΖΑ»

Συνέντευξη Τύπου για την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στην εφημερίδα «Αυγή» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105.5» πραγματοποίησαν την Τρίτη (18/11) οι εργαζόμενοι των δύο μέσων στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ. «Είναι θέμα επιβίωσης, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει άμεσα λύση», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι εργαζόμενοι που καταγγέλλουν ότι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.



Ειδικότερα, δεκαεπτά μήνες μετά το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της «Αυγής», οι εργαζόμενοι που παραμένουν αντιμετωπίζουν συνεχή αβεβαιότητα, καθώς οι οφειλές προς αυτούς φτάνουν έως και τους 4,5 μήνες. Παράλληλα, δεν υπάρχει σαφές σχέδιο βιωσιμότητας, ενώ υλοποιείται πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που «απογυμνώνει» τον οργανισμό.

Ο Νίκος Μορφονιός, συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην «Αυγή», προειδοποίησε: «Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Το φωνάζουμε εδώ και μήνες, χωρίς να έχει δοθεί λύση». Σημείωσε ότι η μακροημέρευση του οργανισμού αποτελεί άμεση προτεραιότητα και τόνισε ότι ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από μόνο του δεν επαρκεί: «Η συρρίκνωση του οργανισμού από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει παρά ένα βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δημοσιογραφικό και οικονομικό, που θα εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και την πραγματική επιβίωση των μέσων».



Ο Ν. Μορφονιός διεμήνυσε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να εξοφληθούν όλα τα δεδουλευμένα. Από την πλευρά του, ο Διονύσης Ελευθεράτος, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων «Στο Κόκκινο», επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι των μέσων είναι οι μόνοι στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα: «Οι άλλοι εργαζόμενοι που έχουν εργοδότη τον ΣΥΡΙΖΑ πληρώνονται κανονικά. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με γενικό πρόβλημα οικονομικής αδυναμίας. Αντίθετα, όσο λιγότεροι μένουμε στον όμιλο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι μήνες που παραμένουμε απλήρωτοι».



Στα θετικά, οι εργαζόμενοι τόνισαν την αλληλεγγύη από αναγνώστες και ακροατές. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέξης Βάκης ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 2.500 υπογραφές στήριξης, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τα γράμματα και τις τέχνες.