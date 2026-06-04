Λαμπερό «υπερθέαμα» στη Λίμνη Βουλιαγμένης για τα Ποσειδώνια 2026 με Κωνσταντίνο Αργυρό

Η καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας χτυπά αυτές τις μέρες στην Αθήνα για τη μεγάλη γιορτή των «Posidonia 2026» και τα κοσμικά events των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου διαδέχονται το ένα το άλλο. Ωστόσο, η επετειακή δεξίωση της “Diamond Shipbroking” για τη συμπλήρωση 20 ετών επιτυχημένης πορείας και αριστείας ήταν αναμφίβολα εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις, αποτελώντας το απόλυτο talk-of-the-town.

Η εταιρεία επέλεξε το μαγευτικό και ατμοσφαιρικό σκηνικό στη Λίμνη Βουλιαγμένης για να γιορτάσει δύο δεκαετίες κυριαρχίας στον παγκόσμιο τομέα ναυλώσεων ξηρού φορτίου. Εκεί, σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής και κορυφαίας ελληνικής φιλοξενίας, υποδέχθηκε διακεκριμένα μέλη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, στενούς συνεργάτες και φίλους από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Γιάννης Διαμαντίδης - Κωνσταντίνος Αργυρός - Βασίλης Διαμαντίδης

Γιάννης Διαμαντίδης - Βασίλης Διαμαντίδης - Θοδωρής Παπαλουκάς - Δημήτρης Διαμαντίδης

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλειος Σταθοκωστόπουλος

Drones φώτισαν τον ουρανό και ο Κωνσταντίνος Αργυρός «απογείωσε» τη βραδιά



Το event επιφύλασσε μοναδικές εκπλήξεις για τους εκατοντάδες καλεσμένους, μετατρέποντας τη δεξίωση σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα. Η πιο καθηλωτική στιγμή της νύχτας ήταν όταν εκατοντάδες drones σηκώθηκαν στον αττικό ουρανό, φωτίζοντάς τον και σχηματίζοντας με απόλυτη ακρίβεια το εμβληματικό «Διαμάντι» – το σήμα κατατεθέν της εταιρείας.

Κωνσταντίνος Αργυρός

Το εορταστικό κλίμα εκτοξεύθηκε στα ύψη με το αποκλειστικό live performance του Έλληνα superstar Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης ανέβηκε στο stage και χάρισε στους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη, γεμάτη ενέργεια βραδιά, ξεσηκώνοντας το διεθνές jet set με τις επιτυχίες του και κρατώντας το κέφι αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ιδρυτής της “Diamond Shipbroking” Βασίλης Διαμαντίδης με τους αδελφούς του Δημήτρη και Κωνσταντίνο και τους γονείς του Γιάννη και Αλεξάνδρα

Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Σταματίνα Τσιμτσιλή - Μαργαρίτα Βλάσση - Ροδοπούλου

Το εντυπωσιακό caviar bar του event

Δύο δεκαετίες στην κορυφή και το βραβείο-σταθμός της Lloyd’s List

Με έδρα την Ελλάδα, η “Diamond Shipbroking” έχει εδραιώσει μια πανίσχυρη διεθνή παρουσία στις ναυλώσεις μεγάλων φορτηγών πλοίων. Η φιλοσοφία της εταιρείας, που βασίζεται στην απόλυτη αξιοπιστία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, την έχει κατατάξει στους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

Γιάννης Κορωναίος - Γιάννης Στασινόπουλος - Βασίλης Διαμαντίδης

Νεφέλη Χαλαμανδάρη - Μάριος Γιαλοζόγλου

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο ιδρυτής της εταιρείας, Βασίλης Διαμαντίδης, δήλωσε βαθιά υπερήφανος για τη διαδρομή αυτών των 20 ετών, τονίζοντας πως η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της αφοσίωσης, της συνέπειας και των ισχυρών δεσμών που έχουν χτιστεί με τους πελάτες παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνής αναγνώριση της εταιρείας επισφραγίστηκε με τον πιο ιδανικό τρόπο το 2024, όταν τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο Lloyd’s List Greek Shipping Awards στην κατηγορία “Shipbroker of the Year”.

Ο ιδρυτής της “Diamond Shipbroking” Βασίλης Διαμαντίδης

Η συμπλήρωση των 20 ετών αποτελεί ένα σπουδαίο ορόσημο, με την “Diamond Shipbroking” να εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη σε όσους τη στήριξαν, κοιτάζοντας πλέον το μέλλον με συνεχή επένδυση στην καινοτομία και την παροχή πρώτης τάξεως υπηρεσιών ναυλομεσιτείας σε όλο τον κόσμο.