«Λάουρα έπρεπε να πω, όχι Μαρία» - Ο Τσίπρας στη σχολή των Μόντι Πάιθον

Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, έκρυβε μαγικές στιγμές υψηλού και φλεγματικού χιούμορ όπως η ατάκα του: «έρχομαι για να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα».

Υποκλίνονται και οι Μόντι Πάιθον μπροστά σε αυτό το κρεσέντο του ασύλληπτου χιούμορ.

Αμ το άλλο; «Μαρία», έτσι θα λέγεται το νέο κόμμα- είπε στο ίδιο χιουμοριστικό πνεύμα -ο Αλέξης Τσίπρας όταν η πολύπειρη Μαρία Νικόλτσιου τον ρώτησε για το όνομα που θα έχει ο πολιτικός φορέας τον οποίο περιμένουμε εδώ και καιρό με προσδοκία και αγωνία.

Δείτε το βίντεο του... backstage που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στο instagram από την επίσκεψή του στους Δελφούς. Ξεχωρίζει (και πάλι) το φιλοσοφικό χιούμορ της σχολής των Μόντι Πάιθον: «Λάουρα έπρεπε να πω, όχι Μαρία»...