Λάρισα: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του γιατί είχε κάνει ανταύγειες - Καταδικάστηκε με 9 χρόνια φυλάκιση

Σε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας την Τρίτη (4/11) έναν άνδρα για το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε οικισμό Ρομά στους Σοφάδες Καρδίτσας τον Δεκέμβριο του 2019.

Τότε ο κατηγορούμενος κρατώντας δύο μαχαίρια έπληξε σοβαρά την γυναίκα του, τον πεθερό του και άλλα δύο μέλη της οικογένειας με αφορμή ένα τσακωμό που είχε νωρίτερα με την σύζυγο του, όπως αναφέρει δημοσίευμα του larissanet.gr.

«Δεν μπορώ να εμπιστευθώ άνδρα» - Τι είπε η γυναίκα που δέχτηκε μαχαιριά

Όπως κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, τα τελευταία τρία χρόνια τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ήταν συχνά και την επίδικη μέρα ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε επειδή είχε κάνει ανταύγειες και φορούσε ένα φουστάνι. «Έχω τραύμα στη ζωή μου δεν μπορώ να εμπιστευθώ κανέναν άντρα» κατέθεσε η παθούσα η οποία δέχτηκε από τον σύζυγο της μαχαιριά στην πλάτη.

Στη συνέχεια κατέθεσαν και οι άλλοι μάρτυρες που έπεσαν θύματα των τυφλών επιθέσεων του κατηγορουμένου. Να σημειωθεί πως ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βρασμό ψυχικής ορμής καθώς όπως περιγράφεται στην πρωτόδικη απόφαση ξεκίνησε την επίθεση με τα μαχαίρια αφού είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι.

Μάλιστα το στοιχείο της τέλεσης της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής όπως ανέφερε κατά την αγόρευση του ο εισαγγελέας της έδρας ορίζει το πλαίσιο της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου το οποίο δεν μπορεί να οδηγηθεί σε δυσχερέστερη για τη θέση του κατηγορουμένου κρίση.

Ως προς τον ανθρωποκτόνο δόλο, ανέφερε πως αυτός αποδείχτηκε με βάση τα χτυπήματα που δέχθηκαν οι παθόντες, με την ένταση και την σφοδρότητα τους ενώ επεσήμανε και την ιατροδικαστική έκθεση για την γυναίκα η οποία ανέφερε πως το τραύμα της θα μπορούσε να ήταν θανατηφόρο.

Τι πρότεινε ο εισαγγελέας - Η απόφαση

Ο εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθεί ο ισχυρισμός του συνηγόρου υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε κατάσταση άμυνας καθώς όπως τόνισε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης καμία επίθεση σε βάρος του δεν ήταν σε εξέλιξη και ο ίδιος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πρότεινε επίσης να μην μεταβληθεί η κατηγορία σε σωματική βλάβη και να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος όπως και πρωτοδίκως.

Έτσι και το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του κατηγορουμένου όπως πρωτοδίκως ενώ απέρριψε ομόφωνα και την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Ως προς την ποινή, του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, την ενδοοικογενειακή απειλή, την οπλοφορία και την οπλοχρησία.

Να σημειωθεί πως ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο ενώ η παθούσα λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής φώναξε «θέλω μόνο δικαιοσύνη».