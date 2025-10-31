Ενδοοικογενειακή βία στον Αλμυρό: Σήκωσε ανάποδα την κόρη του, έπιασε τη μητέρα της από το λαιμό

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή την φορά στον Αλμυρό του Βόλου.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας κακοποίησε το 6χρονο παιδί του, την ώρα που με το άλλο χέρι είχε πιάσει την μητέρα της από το λαιμό. Όλα συνέβησαν μετά τη λήξη παιδικού πάρτι, όταν ο 42χρονος πατέρας θα παραλάμβανε το παιδί, καθώς οι γονείς είναι χωρισμένοι.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα, το 6χρονο κοριτσάκι δεν ήθελε να φύγει με τον πατέρα της. Τότε ήταν που ο 42χρονος άρπαξε το παιδί με τη βία, μάλιστα κρατώντας το με το κεφάλι προς τα κάτω, ενώ έπιασε και την πρώην σύζυγό του από το λαιμό, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει.

Άμεσα έγινε εκλήθη η αστυνομία, ενώ υπήρχαν και πολλοί αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, μεταδίδει το MEGA.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ καταδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων τόσο την κόρη του όσο και την μητέρα της.