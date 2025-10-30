Θρίλερ στο Πήλιο: Άνδρας απειλούσε και χτύπαγε για καιρό την πρώην σύζυγό του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»

Ένα θρίλερ ζούσε για αρκετό καιρό μια γυναίκα την οποία απειλούσε και ασκούσε βία επανειλημμένα ένας 51χρονος, με το ζευγάρι να χωρίζει όταν ο άντρας τον περασμένο Μάιο πήρε μαχαίρι υποστήριξε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύζυγό του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο gegonota.news, τον Ιούλιο, όταν πήγε να παραδώσει το αυτοκίνητο του που ήταν στην κατοχή της, εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Τον Αύγουστο, στο πάρκινγκ του σπιτιού της, την έπιασε από τον λαιμό επειδή αρνήθηκε να πάει για καφέ μαζί του.

Εμφανιζόταν στη δουλειά της

Σύμφωνα με την παθούσα, πολλές φορές εμφανιζόταν στη δουλειά της, της τηλεφωνούσε και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

Την 28η Οκτωβρίου, γύρω στις 9 το βράδυ, την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε πού βρίσκεται. Εκείνη είπε ότι ήταν βόλτα, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν έξω από το σπίτι της και θα περίμενε, απειλώντας ότι θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει.

Η γυναίκα του δήλωσε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την παθούσα, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.