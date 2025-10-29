Φρίκη στον Ίασμο Ροδόπης: Γιος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 82χρονο πατέρα του - Έπαθε ανακοπή

Ένας 82χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Ίασμο Ροδόπης τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου 2025, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 51χρονου γιου του, ο οποίος κατηγορείται ότι τον ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του.

Ο 51χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής που διενεργήθηκε, ως αιτία θανάτου αναφέρεται η καρδιακή ανακοπή.



Ωστόσο, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα xronos.gr, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα, με τον 51χρονο να φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο τέλεσης των πράξεών του, ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.



Ο 51χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.



Ο γιος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.