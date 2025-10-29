Κορωπί: Στη φυλακή ο 50χρονος για την κακοποίηση της 40χρονης συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγείται ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύντροφό του την περασμένη εβδομάδα, αφού κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού η 40χρονη είχε νοσηλευθεί στην εντατική διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίσης κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.

Τα στιγμιότυπα που έκρυβαν τον «εφιάλτη» της κακοποίσης

«Κρυμμένος» πίσω από φωτογραφίες από εκδρομές και άλλες ανέμελες στιγμές, φαίνεται πως ήταν ο εφιάλτης που ζούσε για πολλά χρόνια η 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί. Με την κατάσταση της υγείας της 40χρονης Λιθουανής να φαίνεται βελτιωμένη και τη γυναίκα να έχει αποσωληνωθεί, αποκαλύπτεται σταδιακά η παρατεταμένη κακοποιητική σχέση που βίωνε με τον 50χρονο αλλά και με προηγούμενους συντρόφους της.

Ο 50χρονος σύντροφός της και πατέρας των δύο της παιδιών, που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό, δεν ήταν η πρώτη φορά που την χτυπούσε.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε γιατί άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», τόνισε φίλη της 40χρονης, μιλώντας στο MEGA, ενώ πρόσθεσε ότι -όταν τη ρωτούσε πώς απέκτησε τα χτυπήματα- έλεγε πως την γρατζούνισε το μωρό της.

Μάλιστα, το 2023 η 40χρονη είχε προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της, την οποία αργότερα απέσυρε.

Από την πλευρά τους, εργοδότριες της 40χρονης γυναίκας, δήλωσαν πώς η ίδια είχε πέσει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν, πάντα σιωπώντας και φοβούμενη να προχωρήσει σε καταγγελίες.

«Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε πού να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες ‘έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου’, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της, έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι», σημείωσε μία εργοδότρια της 40χρονης στο MEGA.